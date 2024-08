Excelsior boekt sensationele monsterzege op ADO; KKD heeft heel verrassende koploper

Excelsior heeft vrijdag in de vierde speelronde van de Keuken Kampioen Divisie compleet gehakt gemaakt van ADO Den Haag. Mede door een doelpunt van ex-ADO-aanvaller Mike van Duinen, die bijna vier jaar niet had gescoord, werd het 0-5. Excelsior komt daarmee niet bovenaan op de ranglijst: Helmond Sport is dankzij een knappe 3-0 zege op VVV-Venlo de verrassende koploper.

ADO Den Haag - Excelsior 0-5

In de 22ste minuut kwam Excelsior aan de leiding. Een uitstekende pass van Arthur Zagre werd koelbloedig afgerond door Noah Naujoks: 0-1. Na rust liepen de Rotterdammers verder weg. Een fout in de opbouw bij ADO leidde in de 58ste minuut tot een doelpunt van Richie Omorowa. Vijf minuten later maakte Cedric Hatenboer gebruik van de ruimte om de bal in de linkerhoek te schieten: 0-3.

In de 82ste minuut maakte Mike van Duinen er 0-4 van. De spits schoot een lage voorzet van Jerolldino Bergraaf binnen. Van Duinen, die uit de jeugd van ADO komt, juichte ingetogen. Het was liefst 1.346 dagen geleden dat Van Duinen voor het laatst scoorde in het profvoetbal.

Het werd in de 88ste minuut nog 0-5 via Bergraaf, die overigens tot voor kort de naam Armantrading droeg. Bergraaf nam de bal in de drukte vloeiend aan en schoot van zestien meter prachtig binnen: 0-5.



Helmond Sport - VVV-Venlo 3-0

Helmond Sport is fantastisch begonnen aan het seizoen en trok die lijn thuis tegen VVV-Venlo moeiteloos door. De Brabanders kwamen na een half uur aan de leiding via een prachtige vrije trap van Lennerd Daneels, die de bal over de muur heen krulde: 1-0. In de 71ste minuut viel de beslissing via Anthony van den Hurk. De spits maakte zich sterk breed en rondde koelbloedig af: 2-0. De kers op de taart volgde in blessuretijd, toen Jonas Scholz er 3-0 van maakte door een vrije trap van Theo Golliard prachtig binnen te volleren.

FC Dordrecht - SC Cambuur 2-0

Cambuur is slecht begonnen aan het seizoen en trok die lijn verder in Dordrecht. De ploeg van Henk de Jong keek al na zeventien minuten tegen een 2-0 achterstand aan. De doelpunten kwamen op naam van Devin Haen en Joep van der Sluijs.

In de absolute slotfase pakte Cambuur-verdediger Bryant Nieling direct rood voor een onbesuisde, veel te late tackle. In het opstootje dat ontstond pakte Dordrecht-middenvelder Ben Scholte twee gele kaarten achter elkaar, waardoor beide ploegen de wedstrijd met tien man beëindigden.

Telstar - Jong AZ 0-0

Met zes punten uit de eerste drie competitieduels van het seizoen was Telstar goed begonnen aan het seizoen. De Velsenaren bleven vrijdagavond tegen Jong AZ echter steken op een doelpuntloos gelijkspel. Hele grote kansen bleven voor beide ploegen uit. Reda Kharchouch maakte nog wel zijn rentree voor Telstar, na zijn transfervrije overstap van het Saudische Hajer.

Jong Ajax - FC Den Bosch 1-2

De score werd op Sportpark De Toekomst al na zes minuten op fraaie wijze geopend door FC Den Bosch. Byron Burgering kwam naar binnen en krulde de bal in de lange hoek: 0-1. Halverwege de eerste helft deed Jong Ajax iets terug. Jaydon Banel had een afgemeten voorzet in huis op Julian Rijkhoff. De talentvolle spits kon hierdoor simpel afronden: 1-1. Den Bosch ging er uiteindelijk met de drie punten vandoor. Invaller Hicham Acheffay sloeg van dichtbij toe: 1-2.

MVV Maastricht - Jong PSV 3-2

Het zat Jong PSV voor rust niet bepaald mee. Tot twee keer toe werd de paal geraakt. Na rust wisten de Eindhovense beloften de ban alsnog te breken via Jesper Uneken, die vanaf de strafschopstip raak schoot: 0-1. MVV bracht de stand twee minuten later echter weer in evenwicht. De deze zomer teruggekeerde Sven Braken trof uit de rebound doel: 1-1. Halverwege de voorsprong was daar de voorsprong voor de Limburgers. Rayan Buifrahi werd vrijgespeeld door Ferre Slegers en schoot bekeken in de lange hoek raak: 2-1.

Jong PSV dacht toch nog een punt uit het vuur te slepen dankzij Uneken. De spits maakte zijn tweede van de avond nadat hij precies op de goede plek stond: 2-2. MVV sloeg een minuut voor tijd alleen weer toe. Jong PSV-goalie Niek Schiks liet los, waarna Luca Foubert kon binnenwerken: 3-2.

Jong FC Utrecht - FC Emmen 1-2

FC Emmen was met een kwartier op de klok dicht bij de voorsprong, echter zag Torben Rhein zijn inzet op de paal belanden. Aan de overzijde was het hierna wel raak. Silas Andersen toonde zich alert door na een vrije trap uit een rebound binnen te werken: 1-0. FC Emmen rechtte na rust de rug. Mike te Wierik kopte de bezoekers eerst langszij: 1-1. Uit een makkelijk gegeven strafschop bezorgde Jalen Hawkins Emmen hierna de volle buit: 1-2.

Vitesse - FC Eindhoven 1-1

Vitesse kwam in de 27ste minuut aan de leiding via een hard binnengeschoten penalty van Alexander Büttner. FC Eindhoven maakte dat kort na rust goed, eveneens uit een strafschop, binnengeschoten met een tergend langzame panenka door Boris van Schuppen. Vitesse was in de slotfase verreweg de bovenliggende partij en zette alles op alles om een winnend doelpunt te maken, maar slaagde daar niet in.