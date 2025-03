Ritsu Doan staat open voor een transfer naar Eintracht Frankfurt, meldt Florian Plettenberg van de Duitse tak van Sky Sports. De Japanse aanvaller van SC Freiburg, eerder actief bij FC Groningen en PSV, is deze zomer de topprioriteit voor Eintracht.

Doan draait een sterk seizoen bij Freiburg. In 26 wedstrijden maakte hij 8 doelpunten en gaf hij 5 assists. Hij is bezig aan zijn derde jaar bij de verrassende nummer vijf van de Bundesliga.

Volgens Plettenberg is Doan enthousiast over een overstap naar Frankfurt. De clubs zijn al in gesprek, want Eintracht wilde hem afgelopen winter ook al binnenhalen. Toen kwam de transfer echter niet rond.

Doan heeft nog een contract tot 2027. Freiburg-directeur Jochen Saier vraagt minstens 20 miljoen euro voor de aanvaller. Omdat er geen vaste afkoopsom in zijn contract staat, heeft Freiburg de vrijheid om de prijs te bepalen.

Nederlandse voetbalfans kennen Doan nog van zijn tijd bij FC Groningen en PSV. In 2017 werd hij door Groningen gehuurd van Gamba Osaka en na een sterk seizoen was hij definitief overgenomen. Zijn prestaties leverden hem in 2019 een transfer naar PSV op.

In Eindhoven brak Doan nooit echt door. Na een seizoen met beperkte speeltijd werd hij verhuurd aan Arminia Bielefeld. Bij zijn terugkeer bij PSV in het seizoen 2021/2022 speelde hij vaker, maar een vaste basisplek wist hij niet te veroveren.

Op zaterdag 8 maart speelt Freiburg tegen RB Leipzig in het Europa-Park Stadion. Freiburg staat momenteel vijfde en heeft daarmee zicht op de Europa League, al is de strijd in de subtop spannend: het verschil tussen Freiburg en nummer twaalf, Werder Bremen, is slechts tien punten.