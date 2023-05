Ex-Feyenoorder Hamer schiet Coventry City op drempel van Premier League

Woensdag, 17 mei 2023 om 23:10 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 23:57

Gustavo Hamer kan vermoedelijk niet meer stuk bij Coventry City. De voormalig Feyenoorder schoot zijn ploeg ten koste van Middlesbrough naar de finale van de Championship play-offs: 0-1. Na de 0-0 in de heenwedstrijd was dat voldoende voor de finaleplaats. Coventry staat in de eindstrijd tegenover Luton Town, dat dinsdag een 2-1 nederlaag bij Sunderland wist goed te maken (2-0). Op 27 mei nemen Luton en Coventry het tegen elkaar op op Wembley.

Bijzonderheden

Beide ploegen kregen mogelijkheden op treffers, maar een treffer voor rust zat er niet in. Zo was Viktor Gyökeres een plaaggeest voor de defensie van Middlesbrough, dat zelf ook zijn mogelijkheden kreeg. Het ontbrak Chuba Akpom en Marcus Forss echter aan het nodige fortuin. Na rust werd er wel gescoord. Gyökeres zette goed door en kreeg de bal uiteindelijk bij Hamer, die de bal goed voor zijn rechter legde en op heerlijke wijze de bovenhoek vond. In de slotfase kreeg Hamer de kans op zijn tweede treffer, maar dit keer belandde zijn schot op de lat. Middlesbrough dacht vlak voor tijd nog op gelijke hoogte te komen, maar Matt Crooks zag zijn treffer afgekeurd worden wegens buitenspel. Dichterbij zou de thuisploeg niet meer komen. Coventry kwam in het seizoen 2000/01 voor het laatst uit in Premier League.

?????????????? ?????????????????? ???????????? ???????????????? ???????? ???? ????????????! ?? Gustavo Hamer schiet Coventry City naar de finale van de play-offs! Zij gaan het opnemen tegen Luton Town voor een plek in de Premier League! ??#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal pic.twitter.com/On3env2oZb — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) May 17, 2023

Middlesbrough - Coventry City 0-1

57' Gustavo Hamer (assist: Viktor Gyökeres)