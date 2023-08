Gustavo Hamer luistert debuut in Premier League op met absolute wereldgoal

Gustavo Hamer heeft vrijdagavond bij zijn debuut in de Premier League op schitterende wijze gescoord. De onlangs aangetrokken middenvelder krulde de bal op schitterende wijze in de rechterbovenhoek in de uitwedstrijd tegen Nottingham Forest. Het mocht niet baten voor the Blades en Hamer, want Forest zegevierde dankzij een doelpunt van Chris Wood in de slotfase. Het gepromoveerde Sheffield United staat na twee speelronden nog op nul punten.

Voormalig NEC-aanvaller Taiwo Awoniyi opende de score namens Forest al in de derde minuut van de ontmoeting op de City Ground. Drie minuten na de hervatting in Nottingham trok Hamer, die door Sheffield United werd opgepikt bij Coventry City, de stand op magistrale wijze gelijk. De voormalig Feyenoorder kreeg de bal in bezit na een afgeslagen hoekschop van de bezoekers, om hem vervolgens zonder na te denken en vanaf de rand van de zestien in de bovenhoek te knallen: 1-1. Het was niet voldoende voor een punt, daar Wood in de 89ste minuut voor de winnende treffer zorgde.

?????????????????????? ?? Gustavo Hamer krult heerlijk binnen. De kersverse aanwinst van Sheffield United slaat direct in zijn debuut toe ????? ??? https://t.co/Dh50NR48hz#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal #NFOSHU pic.twitter.com/n5knKIQOuv — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) August 18, 2023