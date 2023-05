Ex-Ajacied over toekomst: ‘Dit is wel het jaar om om mij heen te kijken'

Na een Frans avontuur bij Olympique Lyon, speelt Kenny Tete nu drie jaar bij Fulham. Als geboren Amsterdammer doorliep Tete de gehele jeugdopleiding van Ajax om alvorens in 2015 zijn debuut te maken. Inmiddels speelt de vleugelverdediger in de Premier League. Voetbalzone vloog over naar Engeland en sprak thuis bij Tete onder anderen over de ontknoping in de Premier League, de prestaties van Fulham en zijn eigen doelstellingen.

Met nog drie speelronden te gaan, loopt de Premier League bijna op zijn einde. Het verschil tussen koploper Manchester City en Arsenal bedraagt slechts één punt (City heeft nog één wedstrijd in hand, red.), waardoor de titelrace ongelofelijk spannend is. Zo vindt ook Tete, die zich met Fulham op een keurige tiende plaats bevindt. “Ik vind het moeilijk om te zeggen wie er kampioen wordt, ik bekijk het wedstrijd per wedstrijd. City is echt goed in vorm, maar Arsenal wint ook veel moeilijke wedstrijden, ik wacht het gewoon rustig af.”

Lang zag het er naar uit dat Arsenal voor het eerst sinds 2004 weer aan de haal zou gaan met de Premier League. Na bijna het hele seizoen bovenaan te hebben gestaan, is de ploeg van Arteta inmiddels voorbijgestreefd door City en lijken de dromen te vervagen. Tete had het the Gunners erg gegund. “Ik vind het best wel lullig om te zien eigenlijk. Toen ik tegen ze (Arsenal, red.) speelde was ik erg onder de indruk, ook hoe ze de rest van het seizoen hebben gespeeld is heel knap. Dan hebben ze nu een dipje en geven ze het helaas een beetje weg, dat is zielig om te zien.”

Na afgelopen seizoen te zijn gepromoveerd naar de Premier League, staat Fulham momenteel zeer knap op een tiende plek. Tete was vanaf het begin overtuigd van de kwaliteiten van zijn ploeg, maar ook deze prestatie had hij van tevoren niet durven voorspellen. “We speelden onze eerste wedstrijd tegen Liverpool echt heel goed. We vonden dat we hadden moeten winnen, maar helaas lieten we dit na (2-2, red.). Vanaf toen wisten we wel dat er heel veel potentie in ons zat en dat we mooie dingen konden bereiken.”

Zijn toekomst bij Fulham durft Tete nog niet te voorspellen. In de zomer van 2024 loopt de Amsterdammer uit zijn contract, en dus houdt hij alle opties open. “Het is hier niet verkeerd, maar ik denk wel dat dit het jaar is om om mij heen te kijken. Ik wil het seizoen zo goed mogelijk eindigen, en daarna kijk ik wel wat er op mijn pad komt. Ook verlengen is voor mij zeker een optie, ik ben heel gelukkig hier.” Volgens Tete zelf, is hij dan ook nog lang niet uitgeleerd bij Fulham. “Ik zou nog wel wat goals willen maken, ik heb er dit seizoen nog geen één gescoord. Wel heb ik vijf assists, maar een goal zou nog mooier zijn.” Toch staan de teamprestaties voor Tete bovenaan, die benadrukt dat het seizoen nog lang niet gespeeld is. “We zijn het seizoen heel goed begonnen, maar het is nog belangrijker dat we ook goed eindigen.”