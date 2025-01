Everton stelt clubicoon David Moyes aan als opvolger van ontslagen Sean Dyche

David Moyes keert per direct terug bij Everton, zo maken the Toffees bekend via de officiële kanalen. De 61-jarige manager tekent een contract voor naar verluidt tweeënhalf jaar. Moyes stond tussen 2002 en 2013 al aan het roer op Goodison Park en moet ‘zijn’ Everton nu behoeden voor degradatie.

De blauwe club uit Liverpool nam deze week vlak voor het FA Cup-duel met Peterborough United (2-0 winst) afscheid van Sean Dyche. De clubleiding van Everton vond de maat vol na negen nederlagen en acht remises in 21 wedstrijden.

Volgens geruchten zou José Mourinho op het lijstje hebben gestaan om Dyche op te volgen, maar dat werd nooit concreet. Met Moyes stelt Everton een uiterst ervaren manager aan. De Schot stond in zijn carrière al tijdens 1130 wedstrijden langs de zijlijn.

“We zijn blij dat David ons komt versterken op dit cruciale moment in de geschiedenis van Everton”, laat voorzitter Marc Watts optekenen. “Met meer dan tien jaar ervaring bij de club is hij de juiste leider om ons door ons laatste seizoen op Goodison Park en in ons nieuwe stadion te loodsen. We kijken ernaar uit om samen met David de basis te leggen voor een nieuw tijdperk voor Everton.”

“Het is geweldig om terug te zijn”, zegt Moyes. “Ik heb genoten van elf prachtige en succesvolle jaren bij Everton en heb niet getwijfeld toen ik de kans kreeg om terug te keren bij deze geweldige club. Ik vind het geweldig om samen te werken met de Friedkin Group (de eigenaren, red.) en ik kijk ernaar uit om hen te helpen de club weer op te bouwen.”

“Nu hebben we Goodison Park en alle Evertonians nodig om hun steentje bij te dragen en de spelers te steunen in dit belangrijke seizoen, zodat we als een Premier League-club naar ons fantastische nieuwe stadion kunnen verhuizen”, aldus Moyes.

De Schot verliet Everton in de zomer van 2013 voor een dienstverband bij Manchester United. Het was de vertrekkende Sir Alex Ferguson die de clubleiding van the Red Devils destijds aanraadde om voor zijn landgenoot als opvolger te gaan. Een succes werd het echter niet op Old Trafford. Moyes, die wel de Community Shield won, moest al na 51 wedstrijden en negen maanden het veld ruimen. Zijn opvolger was Louis van Gaal.

Na zijn dienstverband bij Manchester United ging Moyes aan de slag bij Real Sociedad, Sunderland en twee periodes bij West Ham United. Met the Hammers won hij in het seizoen 2022/23 de Conference League. Nu moet Moyes zien te voorkomen dat zijn nieuwe club degradeert in het laatste seizoen op Goodison Park. Everton, dat na de zomer in een nieuw stadion speelt, staat momenteel op de zestiende plaats, slechts één punt boven de degradatiestreep. The Toffees hebben wel één wedstrijd minder gespeeld dan de concurrenten.