FC Twente heeft ook de vijfde wedstrijd in de Europa League niet weten te winnen. De Tukkers werden in de eerste helft volledig afgetroefd door het Belgische Union Sint-Gillis en kwamen via Mohammed Fuseini op een 0-1 achterstand. Na rust kwam Twente beter voor de dag, maar gescoord werd er niet meer. Door de nederlaag staat Twente nu op de 29e plaats op de ranglijst en moet het serieus vrezen voor uitschakeling in Europa.

Twente moest het tegen Union Sint-Gillis doen zonder de geschorste Bart van Rooij, die vanaf de tribune moest toekijken na zijn rode kaart tegen Nice. Joseph Oosting liet Youri Regeer opdraven als vervanger van Van Rooij. Ricky van Wolfswinkel kreeg in de punt van de aanval verrassend de voorkeur boven Sam Lammers.

Na aanleiding van racistische en discriminerende uitingen in het Europa League-duel tegen Lazio moest een deel van de Vak-P-tribune gesloten blijven. Het waren niet de thuisfans, maar de uitsupporters die van zich lieten spreken in het begin van de wedstrijd. Nadat er rookbommen afgingen in het uitvak, besloot de scheidsrechter de aftrap kort uit te stellen.

De uitdaging waar Oosting voor de wedstrijd over sprak, leek alleen maar groter voor Twente te worden nadat Union via Franjo Ivanovic na zes minuten op 0-1 kwam. De VAR greep echter in nadat Sofiane Boufal met de knie buitenspel bleek te staan en keurde de goal af.

De ploeg van Oosting hield echter niet lang de nul, want nog geen zes minuten later lag de bal alsnog in het net. Mohammed Fuseini werd diepgestuurd en schoot door de benen van Lars Unnerstall raak: 0-1. Even was er de vraag of er weer van buitenspel sprake was, maar de goal bleef deze keer staan.

De defensie van de Enschedeërs bleven moeite hebben met de watervlugge Fuseini. Na een half uur spelen kreeg de Ghanees de bal met wat geluk mee, maar zijn schot werd gekraakt door Unnerstall.

Oosting besloot in de rust in te grijpen met een driedubbele wissel. Daan Rots, Gijs Besselink en Van Wolfswinkel bleven in de kleedkamer achter. Alex van Hoorenbeeck, Bas Kuipers en Lammers kwamen in de ploeg.

Met deze verse krachten ging Twente stormachtig op zoek naar de gelijkmaker. Het initatief in de wedstrijd kantelde in het voordeel voor de Enschedeërs, maar kansen voor Sem Steijn en Mitchell van Bergen gingen er niet in. Union kreeg na ruim een uur uit de omschakeling de kans om de wedstrijd te beslissen, maar Unnerstall bracht knap redding.

Het grootste gevaar voor Twente volgde na een snelle aanval. Van Bergen werd in de diepte gevonden en hield goed het overzicht. Uit de draai schoot Lammers vervolgens met links net naast de kruising.