Europese topclub meldt zich bij Manchester United voor Joshua Zirkzee

Juventus is geïnteresseerd in de diensten van Joshua Zirkzee, zo meldt Gianluca Di Marzio vrijdag. De transfermarktspecialist weet dat la Vecchia Signora de aanval wil versterken en de club is uitgekomen bij de spits van Manchester United.

Volgens de berichtgeving zijn de gesprekken met de zaakwaarnemer van Zirkzee al gestart en ook Manchester United is al op de hoogte gebracht van de interesse uit Turijn. Juventus wil de centrumspits tot het einde van huidig seizoen huren.

Vooralsnog zijn the Red Devils niet bereid mee te werken aan een ‘eenvoudige’ huurdeal, zo klinkt het. Naar verluidt is Manchester United alleen bereid akkoord te gaan met een vertrek van Zirkzee als er een verplichte koopoptie wordt opgenomen in het contract. Het is nog onduidelijk hoe Juventus daarover denkt.

Zirkzee had tot dusver geen fortuinlijke periode. Zowel onder voormalig manager Erik ten Hag als onder de nieuwe coach Rúben Amorim komt de Oranje-international weinig aan scoren toe.

De aanvaller kwam in negentien Premier League-optredens tot slechts drie doelpunten en een assist. In het afgelopen competitieduel met Newcastle United werd Zirkzee na een half uur spelen al om ‘tactische redenen’ naar de kant gehaald door Amorim.

In dienst van Bologna maakte Zirkzee voor zijn vertrek naar de Premier League naam in de Serie A. Afgelopen voetbaljaargang kwam de spits tot 11 doelpunten en 8 assists in 34 competitieduels. Mede daardoor eindigde Bologna op de vijfde plek en werd Champions League-voetbal afgedwongen.

Manchester United betaalde circa 42,5 miljoen euro aan Bologna, dat op zijn beurt ongeveer 27,5 miljoen euro aan Bayern München overmaakte. Het is nu onduidelijk voor welk bedrag Manchester United bereid is Zirkzee te laten gaan.