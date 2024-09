Europees kampioen Spanje morst direct punten in eerste wedstrijd Nations League

Spanje is er donderdagavond niet in geslaagd zijn eerste wedstrijd na het veroveren van het EK te winnen. De ploeg van bondscoach Luis de la Fuente beet zijn tanden stuk op de defensie van Servië: 0-0. In Groep 4 van de Nations League gaat Denemarken na donderdag aan de leiding. In Kopenhagen wonnen de Denen met 2-0 van Zwitserland.

Servië - Spanje 0-0

Bij Spanje kreeg het succesduo van afgelopen EK opnieuw de kans op de vleugels: Nico Williams speelde vanaf links, terwijl Lamine Yamal aan de rechterkant stond geposteerd. Ook Dani Olmo, die afgelopen transferperiode de overstap maakte naar FC Barcelona, kreeg een basisplek.

Ten opzichte van de gewonnen finale tegen Engeland (2-1) ontbraken alleen doelman Unai Simón, Manchester City-middenvelder Rodri en spits Álvaro Morata. Het trio werd vervangen door respectievelijk David Raya, Martin Zubimendi en Ayoze Pérez.

Servië, waar de gestopte Dusan Tadic ontbrak, kreeg misschien wel de grootste kans van de eerste helft. Luka Jovic stond oog in oog met doelman Raya, maar de spits schoot rakelings naast de linkerpaal. Spanje creëerde, los van enkele speldenprikjes via Fabián Ruiz en Pérez, weinig goede mogelijkheden.

In het tweede bedrijf gingen de Spanjaarden beter spelen en lieten onder meer Dani Carvajal (kopbal over), invaller Alejandro Grimaldo (redding doelman Predrag Rajkovic) en Yamal zich gelden, maar een grote opening in de Servische verdediging werd niet gevonden. Het bleef 0-0.

Denemarken - Zwitserland 2-0

De ploegen waren zeker in de eerste helft erg aan elkaar gewaagd, al kreeg het thuisland de betere kansen. Waar Denemarken voor rust verzuimde die te benutten, lukte het in de tweede helft wél tot scoren te komen.

De Denen werden in het zadel geholpen met de directe rode kaart voor Nico Elvedi. Op aangeven van Andreas Skov Olsen verzorgde Patrick Dorgu de openingstreffer in de 82ste speelminuut. In de blessuretijd bediende Skov Olsen ook nog Pierre-Emile Højbjerg.

De middenvelder plaatste de bal ter hoogte van de rand van het zestienmetergebied in de benedenhoek: 2-0. Zwitserland eindigde door de tweede gele (en dus rode) kaart voor Granit Xhaka met negen man.