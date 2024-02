ESPN zorgt met langverwachte aankondiging voor euforie bij heel veel fans

ESPN en de Eredivisie CV hebben hun overeenkomst met betrekking tot de verlenging van de Eredivisierechten na 2025 afgerond, zo maken beide partijen bekend. Nieuw daarbij is dat het live aanbod van wedstrijden uit de Keuken Kampioen Divisie en de Azerion Vrouwen Eredivisie wordt uitgebreid tot nagenoeg het maximale.

ESPN laat weten dat met ingang van komend weekend 'zoveel mogelijk wedstrijden' uit de Keuken Kampioen Divisie worden uitgezonden. De TOTO KNVB Beker, Johan Cruijff Schaal en Jong Oranje waren al exclusief te zien bij de betaalzender. Aan dat aanbod verandert niets.

"Omdat het niet mogelijk is gebleken om lopende dit seizoen structureel spreiding aan te brengen in de speeldagen en aanvangstijden van de Keuken Kampioen Divisie, kan het voorkomen dat op een speeldag een of twee wedstrijden niet live uitgezonden kunnen worden", plaatst ESPN een kanttekening.

"Een juiste spreiding is dan nodig om het productioneel en organisatorisch mogelijk te maken. EMM blijft in gesprek met de clubs, Coöperatie Eerste Divisie en de KNVB om dit op weg naar volgend seizoen opnieuw te bekijken en te realiseren."

De bestaande samenwerking binnen Eredivisie Media & Marketing (EMM) is met vijf jaar verlengd. EMM is de joint venture van The Walt Disney Company, de Eredivisie CV en de KNVB. Het vorige contract van ESPN met de Eredivisie CV liep tot 2025.

Met de totale deal zou 750 miljoen euro gemoeid zijn, wat neerkomt op ongeveer 135 miljoen euro per jaar, exclusief een tekenbonus van 70 miljoen. Het consortium van telecompartijen (Delta Fiber, KPN, Odido en VodafoneZiggo) deed er vorig najaar alles aan om een deal tegen te houden.

'Verbindende factor'

“We zijn blij dat de clubs unaniem hun vertrouwen hebben uitgesproken in de samenwerking die we met elkaar hebben", aldus Frank Rutten en Marco de Ruiter van Eredivisie Media & Marketing."We blijven met ESPN met veel passie de verbindende factor voor voetbalminnend Nederland, door het totale Nederlandse clubvoetbal op de best mogelijke manier live bij de mensen thuis te brengen.

"Daarmee creëren we een nog bredere en solide financiële basis onder het voetbal, die belangrijk is om de competities kwalitatief te laten blijven groeien en te ontwikkelen. Maar vooral bouwen we zo samen met de clubs aan een podium waarop het Nederlandse clubvoetbal, bij de mannen én de vrouwen, breed beschikbaar en toegankelijk is voor de supporters. Dat is en blijft onze missie."

Voetbalzone is de officiële mediapartner van de Keuken Kampioen Divisie Klik hier voor exclusieve interviews, talentscouts, actuele standen en het programma op onze Keuken Kampioen Divisie-pagina.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties