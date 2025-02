ESPN noemt twee mogelijke opvolgers van Robin van Persie bij sc Heerenveen

Het zijn onzekere tijden bij sc Heerenveen, waar trainer Robin van Persie binnen afzienbare tijd lijkt te vertrekken naar Feyenoord. Zodoende wordt er volop gespeculeerd over een mogelijke opvolger van de voormalig topspits. ESPN weet dat twee namen rondzingen in het Abe Lenstra Stadion.

Na het ontslag van Brian Priske bij Feyenoord is de club op zoek naar een opvolger van de Deen. Pascal Bosschaart staat momenteel op interim-basis voor de groep en loodste de club dinsdag ten koste van AC Milan naar de achtste finales van de Champions League.

Feyenoord is in de tussentijd druk bezig geweest met de zoektocht naar een definitieve opvolger van Priske en is uitgekomen bij de relatief onervaren Van Persie, die dit seizoen bij Heerenveen voor het eerst op eigen benen staat op het hoogste niveau.

"Bij zijn aanstelling in Friesland zou er in het contract enige vorm van regelgeving zijn opgenomen, waardoor een stap van Heerenveen naar Feyenoord relatief makkelijk mogelijk zou moeten zijn", schrijft ESPN op zijn website over de situatie van Van Persie. Zodoende lijkt het een kwestie van tijd voor zijn komst naar Feyenoord wordt aangekondigd.

Van Persie, die net als René Hake naar De Kuip moet komen, leidde Heerenveen naar de huidige negende plaats in de Eredivisie. Daarmee maken de Friezen volop kans om zich te plaatsen voor de Conference League-play-offs aan het einde van het seizoen.

Als mogelijke opvolgers van Van Persie worden nu Robin Veldman en Ole Tobiasen genoemd. Veldman (39) heeft een uitgebreid verleden bij Heerenveen, waar hij tussen 2006 en 2017 diverse functies bekleedde. Zo was hij (assistent-)trainer bij de Onder 17 en 19 en was hij video-analist bij het eerste team.

Veldman vertrok in 2017 naar Ajax, waar hij jeugdtrainer werd. Inmiddels is hij al enkele jaren – een half jaar bij het Schotse Queen's Park uitgezonderd – werkzaam in België. Na een dienstverband bij Anderlecht, waar hij assistent bij het eerste team was, heeft hij nu de leiding over het tweede van Club Brugge.

Tobiasen (49) speelde in zijn carrière tussen 1996 en 1997 42 wedstrijden voor Heerenveen. De Deen, die vloeiend Nederlands spreekt, heeft in zijn trainerscarrière in Nederland in diverse rollen ervaring opgedaan bij Roda JC Kerkrade, Excelsior, NAC Breda, Sparta Rotterdam Almere City, Ajax en ook Heerenveen.

Bij Heerenveen was Tobiasen tussen 2021 en 2022 assistent van zowel Johnny Jansen en Kees van Wonderen. Tussen het vertrek van Jansen en de komst van Van Wonderen in, stond Tobiasen zestien wedstrijden langs de lijn als interim-trainer van Heerenveen. Momenteel is hij werkzaam als trainer van het reserveteam van de Ajax Amateurs.