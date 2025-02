Feyenoord gaat vol voor terugkeer van Robin van Persie; René Hake moet assistent-trainer worden

Feyenoord maakt werk van de komst van Robin van Persie en René Hake. Met dat nieuws komt 1908.nl woensdag naar buiten. Het is de bedoeling dat Van Persie als eindverantwoordelijke voor de groep komt te staan. Hake zou moeten dienen als zijn rechterhand. De Rotterdammers zouden al contact gezocht hebben met de belangenbehartigers van het duo. Voetbal International bevestigt het nieuws.

Pascal Bosschaart beschikt zoals bekend niet over de vereiste papieren om langdurig als eindverantwoordelijke in de dug-out te zitten. Feyenoord heeft daarom nog ongeveer drie weken om een nieuwe oefenmeester aan te stellen, of een andere interim-trainer voor de groep te zetten die wél over de juiste diploma’s beschikt. Bosschaart mag het tweeluik in de Champions League met Arsenal of Inter nog wel coachen, maar daarna moet hij theoretisch gezien plaatsmaken.

Er passeerden de afgelopen periode veel namen de revue. Onder meer Erik ten Hag, Marino Pusic en Mark van Bommel werden genoemd als potentiële nieuwe trainers, maar Feyenoord lijkt nu dus de keuze gemaakt te hebben om voor Van Persie en Hake te gaan. Laatstgenoemde was aanwezig in De Kuip tijdens Feyenoord – Bayern München. Het ontslag van Brian Priske hing toen al in de lucht.

De club is voor zowel Van Persie als Hake ‘zeer concreet’, klinkt het. Feyenoord moet wel eerst een akkoord zien te bereiken met sc Heerenveen om RvP daar los te weken. Hake zit sinds zijn ontslag bij Manchester United zonder werkgever.

Van Persie staat dit seizoen voor het eerst op eigen benen in het seniorenvoetbal. De topspits van weleer was vorig jaar de eindverantwoordelijke bij Feyenoord Onder 18, waarmee hij actief was in de Youth League. Afgelopen zomer vertrok hij naar Friesland om daar zijn eerste stappen te zetten in het betaald voetbal.

Na 26 wedstrijden staat de teller op 9 overwinningen, 6 remises en 11 nederlagen namens Heerenveen. De trainer baarde onlangs nog opzien door Mickey van der Hart kort voor tijd naar de kant te halen voor Andries Noppert in het bekerduel met Quick Boys. De boomlange invaller maakte vervolgens geen beste beurt en zag hoe Heerenveen de voorsprong uit handen gaf en uiteindelijk verloor. Van Persie ligt nog tot medio 2026 vast bij de Friezen.

Hake beleefde vorig seizoen een droomjaar met Go Ahead Eagles. Kowet kwalificeerde zich via de play-offs om Europees voetbal voor de voorronde van de Conference League. Daarin werd de club uiteindelijk uitgeschakeld door SK Brann. Hake was niet aanwezig bij dat tweeluik, aangezien hij Erik ten Hag ging assisteren bij Manchester United. De assistent mocht nog even blijven zitten nadat de manager werd ontslagen, maar moest na de komst van Rúben Amorim ook plaatsmaken.