'René Hake bereikt principeakkoord met Feyenoord'

René Hake heeft een principeakkoord bereikt met Feyenoord. Dat meldt 1908.nl. De momenteel clubloze oefenmeester zal spoedig zijn handtekening gaan zetten onder een verbintenis, zo klinkt het. Hij zal per direct aansluiten bij de Rotterdammers als de deal officieel beklonken is.

Feyenoord heeft zich daarnaast gemeld bij sc Heerenveen om Robin van Persie daar los te weken, zo werd eerder al bekend. Hake moet gaan fungeren als de rechterhand van de oud-spits in De Kuip.

Van Persie staat open voor een overstap naar Feyenoord. De Rotterdammers moeten dan wel een akkoord zien te bereiken met Heerenveen. Van Persie ligt daar nog tot medio 2026 vast.

Mochten de Friezen niet akkoord gaan met een tussentijds vertrek van de trainer, dan zal Hake voorlopig als eindverantwoordelijke in de dug-out zitten. Pascal Bosschaart beschikt niet over de juiste papieren en moet daarom over maximaal drie weken plaatsmaken voor een trainer die wel zijn UEFA Pro-diploma heeft gehaald. Met Hake kan Feyenoord dat probleem oplossen.

De in Coevorden geboren trainer was tijdens Feyenoord – Bayern München al aanwezig in De Kuip. Hake heeft veel ervaring als hoofdtrainer. Hij stond als eindverantwoordelijke aan het roer bij onder meer FC Twente, SC Cambuur, FC Utrecht en Go Ahead Eagles. Met die laatste ploeg dwong hij vorig seizoen een ticket voor de voorronde van de Conference League af.

In de zomer vertrok hij naar Manchester United om daar als assistent van Erik ten Hag aan de slag te gaan. Laatstgenoemde moest na veertien wedstrijden echter het veld ruimen. Hake fungeerde daarna nog vier duels als assistent van Ruud van Nistelrooij, die het stokje tijdelijk overnam van Ten Hag. Zowel Hake als Van Nistelrooij moest vertrekken na de komst van Rúben Amorim.