Ernest Poku heeft geleerd van het verleden: ‘Ik gedroeg me niet als een speler van AZ 1’

AZ-aanvaller Ernest Poku heeft in een interview met de Telegraaf teruggeblikt op zijn doorbraak bij AZ. Het jonge talent geeft schuldbewust toe dat zijn gedrag in het verleden hem gehinderd heeft. Volgens Poku had hij het nooit zo ver moeten laten komen.

“Die had er in gemoeten, geen excuus”, vertelt Poku over de enorme kans die hij kreeg tegen Ajax zondagmiddag. “Ik had ietsje langer moeten wachten. Dan had ik de bal hoog in de korte hoek kunnen schieten.”

Poku kwam op zijn vijftiende in de jeugd van AZ terecht. Het ging het sprintkanon vervolgens vrij gemakkelijk af, waardoor hij op zeventienjarige-leeftijd zijn debuut mocht maken in AZ 1.

“Ik dacht dat de aanpassing ’appeltje eitje’ was. Op tv zag het er allemaal makkelijk uit, vond ik”, vertelt Poku. “Maar in het echt bleek het een stuk lastiger te zijn. Ik kon niet meer doen wat ik in de jeugd deed.”

“Ik moest écht gaan presteren. Daar kwam druk bij kijken, dat was nieuw voor mij. Ik moest er mee leren omgaan.”

Poku had moeite om zich te gedragen als een profvoetballer en werd teruggezet naar AZ Onder 18. “Mijn topsportgedrag was niet goed. En ik at ook niet goed. Ik gedroeg me niet als een speler van AZ 1. Uiteindelijk werd ik naar de Onder 18 teruggezet.”

“Ik moest het verdienen om weer een kans te krijgen. Voor mijn gevoel moest ik weer opnieuw mijn debuut maken”, stelt de aanvaller. “Gelukkig ben ik ’met de jaren’ wat volwassener geworden.”

“Het gaat weer de goede kant op, maar achteraf besef ik dat ik het nooit zover had moeten laten komen”, aldus een schuldbewuste Poku. “Ik wil niet zeggen dat ik een tussenjaar heb gehad, maar ik had nu een betere speler kunnen zijn, met meer ervaring.”