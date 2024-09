Eriksen vertrekt niet naar Ajax; andere Nederlandse club zocht contact

Christian Eriksen maakt deze zomer niet de overstap naar Ajax, zo laat zijn zaakwaarnemer Martin Schoots weten tegenover Voetbal international. De Deense middenvelder opteert voor een langer verblijf bij Manchester United.

De Amsterdammers werden daags voor het sluiten van de Nederlandse transferwindow nog in verband gebracht met een terugkeer van Eriksen. Dit blijkt echter niet aan de orde. Ajax moet eerst verkopen voordat het zelf spelers aan kan trekken.

Uitgaande transfers van Steven Bergwijn, Owen Wijndal, Benjamin Tahirovic en Chuba Akpom bleven vooralsnog uit, waardoor Ajax zich niet kan roeren op de transfermarkt. Bovendien ziet Eriksen momenteel zelf niets in een vertrek bij Manchester United.

“Er is belangstelling van verschillende kanten geweest voor Christian, maar hij blijft bij Manchester United”, zegt zijn zaakwaarnemer Schoots. “Hij heeft er vertrouwen in genoeg speelminuten te krijgen. Manchester United speelt de komende maanden iedere drie dagen, dus hij zal nog belangrijk zijn.”

Volgens Schoots informeerde Ajax enkel in januari bij hem of Eriksen openstond voor een terugkeer. “Maar dat was te vroeg. Deze zomer werd de vraag niet gesteld, dus was het geen item. Er was wel een andere Nederlandse club die contact zocht, maar dat was geen optie.”

“Alle aandacht gaat nu naar Manchester United. Met een nieuwe verdedigende middenvelder in plaats van een box-to-box speler liggen er waarschijnlijk ook meer mogelijkheden in een meer creatief-offensieve rol, zijn meer natuurlijke rol.”

Schoots geeft aan dat Eriksen nog altijd een speciaal gevoel richting Nederland, en in het bijzonder Amsterdam heeft. “Hij spreekt bijvoorbeeld nog steeds perfect Nederlands, maar de vraag of hij Ajax ooit nog eens kan helpen, is nu niet aan de orde. Die speculaties kunnen we beëindigen. In ieder geval tot het einde van het kalenderjaar, dan zullen ze wel weer oplaaien.”