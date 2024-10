'Erik ten Hag wilde zélf ontslag nemen bij Manchester United, maar...'

Erik ten Hag werd maandag ontslagen door Manchester United vanwege de aanhoudende slechte resultaten, maar het had niet veel gescheeld of de manager was enkele maanden eerder zélf opgestapt. Met dat nieuws pakt De Telegraaf maandagavond uit.

Het was afgelopen zomer een publiek geheim dat Manchester United het liefst een nieuwe topmanager voor de spelersgroep had gezet. De club was ontevreden over de achtste eindklassering die Ten Hag in de Premier League had behaald. De coach maakte dat enigszins goed door de FA Cup te winnen, maar dat was onvoldoende om de nieuwe clubeigenaar Sir Jim Ratcliffe tevreden te stellen.

Ten Hag voelde afgelopen zomer dat er aan zijn stoelpoten gezaagd werd. Dat onbehaaglijke gevoel werd gevoed door de Engelse media, die de ene na de andere topmanager linkten aan Manchester United. De club sprak ook daadwerkelijk met diverse kandidaten, maar wist geen enkele coach te overtuigen van een dienstverband op Old Trafford.

In de periode dat zijn werkgever nadrukkelijk op zoek was naar een andere hoofdtrainer, was Ten Hag voor zijn gevoel eigenlijk helemaal klaar met Manchester United. De voormalig Ajax-trainer stond naar verluidt op het punt om zelf ontslag te nemen, maar werd op zijn vakantieadres op Ibiza overtuigd om het 'project' tóch voort te zetten.

Uit het nieuwe contract dat Ten Hag aangeboden kreeg sprak vertrouwen vanuit de nieuwe clubleiding. Bovendien kreeg Ten Hag opnieuw een gigantisch transferbudget van meer dan 200 miljoen euro tot zijn beschikking voor de afgelopen zomerse transferwindow. De manager zag dat als een signaal dat hij een échte nieuwe kans kreeg in Manchester en besloot zijn contract met een jaar te verlengen, tot medio 2026.

Vier maanden later viel het doek voor Ten Hag. Na de nederlaag tegen West Ham United (2-1) van afgelopen zondag staat Manchester United op een zeer teleurstellende veertiende plek in de Premier League. Het is een dramatische positie die Ten Hag zichzelf na meer dan 650 miljoen euro aan aankopen - die de afgelopen tweeënhalf jaar naar de club zijn gekomen - moet aanrekenen.