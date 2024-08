Erik ten Hag wijst Manchester United-talent aan dat de wereldtop gaat halen

Erik ten Hag heeft torenhoge verwachtingen van Alejandro Garnacho. De twintigjarige buitenspeler beleefde vorig seizoen zijn doorbraak in de Premier League en volgens zijn trainer zit er nog veel meer in het vat.

Op een persmoment in aanloop naar het treffen met Brighton & Hove Albion van zaterdagmiddag werd Ten Hag gevraagd naar het niveau en de potentie van Garnacho. Volgens de voormalig Ajax-trainer heeft zijn Argentijnse pupil 'de X-factor'.

"Hij heeft enorme potentie, dat heeft hij vorig seizoen al laten zien", is de manager complimenteus over Garna. "Hij kan een bijdrage leveren als basisspeler."

"Om nu een speler van wereldklasse te worden, moet hij eerst heel hard werken. Dat heeft hem al gebracht waar hij nu is en het zal hem tot een speler van wereldklasse maken. Hij heeft die potentie."

"Elke club heeft spelers nodig die de X-factor hebben", vervolgt Ten Hag zijn relaas. "We hebben op momenten al gezien dat Garnacho die heeft en als je wil dat mensen je als speler van wereldniveau zien, dan moet je dat consistent laten zien. Daar heeft hij de kwaliteiten voor."

In de eerste twee wedstrijden van dit seizoen moest Garnacho het doen met invalbeurten, al kan dat niet los gezien worden van het feit dat hij vanwege zijn deelname aan de Copa América met Uruguay later in de voorbereiding aansloot bij Manchester United.

In totaal speelde Garnacho, die in 2020 overkwam vanuit de jeugdopleiding van Atlético Madrid, 88 wedstrijden voor de hoofdmacht van the Red Devils. Daarin was hij goed voor 16 doelpunten en 10 assists.