Erik ten Hag weet opnieuw niet te winnen met Manchester United

Manchester United heeft na het midweekse gelijkspel tegen FC Porto opnieuw niet weten te winnen. Op bezoek bij Aston Villa werd wel een punt behaald: 0-0. De kansen bleven opvallend schaars in Birmingham, waar beide ploegen na rust dicht bij de zege kwamen. Met het gelijkspel bezet het Manchester United van Erik ten Hag de veertiende plaats in de Premier League. Villa staat vijdfe.

Een deel van de supporters op Villa Park begon al met juichen, toen een schot van Morgan Rogers een doelpunt leek op te leveren. Er bleek echter sprake van gezichtsbedrog: de bal vloog in het zijnet. Villa kreeg al vroeg te maken met tegenslag, toen Ezri Konsa na een duel met Rasmus Højlund een blessure opliep. De verdediger werd afgelost door Diego Carlos.

De eerste helft was geen spektakelstuk, al gebeurde er wel genoeg. Zo loste Jaden Philogene een heerlijk schot met net iets te veel effect, waardoor zijn poging net naast de verkeerde kant van de paal belanden. Aan de andere kant werd een schot van Marcus Rashford gepareerd door Emiliano Martínez.

Man United claimde even later een strafschop na een handsbal van Rogers, maar die kon daar weinig aan doen, zo oordeelde de arbitrage. Villa had moeite om Man United naar achteren te drukken, en dat kwam mede door de goed georganiseerde defensie van de bezoekers. Alejandro Garnacho kreeg vlak voor rust plots de kans op 0-1. De Argentijn schoot uit een lastige hoek op landgenoot Martínez.

Zowel Evans als Maguire leken niet helemaal fris aan het einde van de eerste helft. Evans kon doorspelen, maar Maguire werd afgelost door De Ligt. Daarnaast werd ook Mazraoui naar de kant gehaald, voor Victor Lindelöf. Het eerste gevaar na de onderbreking kwam van de voet van Rashford, maar opnieuw was Martínez de reddende engel voor Villa.

De thuisploeg viel in aanvallend opzicht tegen, en dus probeerde de ploeg van Unai Emery het via schoten van afstand. Matty Cash schoot vanaf randje zestien naast, en even later wist Youri Tielemans André Onana niet te passeren. Ook Ollie Watkins kende niet zijn beste dag. De Engelsman, die normaliter zo doelgericht is, mikte net niet scherp genoeg.

Man United kwam in het restant van de tweede helft nog het dichtst bij de zege. Bruno Fernandes nam een vrije trap op een aantrekkelijke positie en zag de bal op de lat uiteenspatten. Antony werd in de slotfase ook een invalbeurt gegund en probeerde zin stempel te drukken met een schot van buiten de zestien, waarmee hij Martínez aan het werk stelde. Genoeg voor een treffer was het niet.

In de absolute slotfase had Philogene de winnende treffer op zijn voet. De Engelsman werd in volledige vrijheid bereikt in de zestien en hoefde alleen nog maar een hoek te kiezen. De aanvaller raakte de bal niet goed en schoot tot ongeloof van Villa Park naast. Aan de overkant dacht Evans nog even aan een treffer. De Noord-Ier kopte echter over uit een hoekschop.