Erik ten Hag verschijnt snel na ontslag op tribune bij verrassend Eredivisie-duel

Een verrassende aanwezige bij Heracles - NAC Breda zaterdagavond. Erik ten Hag, die vorige week de zak kreeg bij Manchester United, werd door ESPN gespot op de tribune van het Asito Stadion in Almelo.

Terwijl zijn voormalig werkgever Ajax de topper met PSV afwerkte, was de Haaksberger elders aanwezig in de Eredivisie. Onder toeziend oog van Ten Hag nam Heracles het dus op tegen NAC en ging het rusten met een 1-0 voorsprong.

Waarom Ten Hag, die zijn kenmerkende newsboy cap droeg, aanwezig was in Almelo is onduidelijk.