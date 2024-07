Ten Hag verliest met Man Utd van Arsenal en ziet duo nog voor rust uitvallen

Erik ten Hag verliest met Manchester United van Arsenal en ziet duo nog voor rust uitvallen

Manchester United heeft in de nacht van zaterdag op zondag met 2-1 verloren van Arsenal in een vriendschappelijke ontmoeting. Er was meer tegenslag voor de ploeg van manager Erik ten Hag in het SoFi Stadium nabij Los Angeles. Rasmus Højlund en miljoenenaanwinst Leny Yoro vielen namelijk geblesseerd uit.

De start van Manchester United was nog veelbelovend: Højlund opende na tien minuten spelen de score voor the Red Devils. De Deense aanvaller anticipeerde goed op een lange bal van achteruit en verschalkte doelman Karl Hein van dichtbij: 0-1. Højlund viel echter kort daarna geblesseerd uit.

Na 26 minuten spelen in Inglewood, een stad net buiten Los Angeles, tikte Gabriel Jesus van dichtbij de 1-1 binnen. De Braziliaanse aanvaller van Arsenal leek op dat moment buitenspel te staan, maar zijn doelpunt werd desondanks niet geschrapt door de arbitrage.

Kort voor het rustsignaal incasseerde Manchester United wederom een domper. De voor 60 miljoen euro aangetrokken Yoro moest met een blessure naar de kant. De Franse centrumverdediger was zichtbaar geëmotioneerd en moest worden getroost door onder meer Harry Maguire.

Er hing een gelijkspel in de lucht, totdat Gabriel Martinelli het tien minuten voor tijd op zijn heupen kreeg. De Braziliaanse vleugelaanvaller trok vanaf links naar binnen, om vervolgens de bal bekwaam in de korte hoek te deponeren: 2-1. Manchester United was nadien niet meer bij machte om de achterstand weg te poetsen.

Ten Hag

Ten Hag kon na afloop weinig zeggen over de blessures van Højlund en Yoro. "Het is nog te vroeg dag. We moeten wachten, over 24 uur weten we waarschijnlijk meer. Vooral met Leny moeten we voorzichtig zijn. Hij heeft pas de helft van de trainingen meegedaan."

MARTINELLI GIVES ARSENAL THE LATE LEAD OVER UNITED ?? pic.twitter.com/4LJTTG2XJq — ESPN FC (@ESPNFC) July 28, 2024

"Het is teleurstellend dat hij geblesseerd moest afhaken voor rust. Maar laten we het beste ervan hopen", aldus Ten Hag tegenover MUTV. Manchester United speelt tijdens de Amerikaanse tour ook nog tegen Real Betis (1 augustus) en Liverpool (4 augustus).

