Erik ten Hag sleept nieuw contract in de wacht bij Manchester United

Erik ten Hag staat op het punt om een nieuw contract te ondertekenen bij Manchester United, zo verzekert transfermarktexpert Fabrizio Romano dinsdag. Het is nog niet bekend voor hoeveel seizoenen de Nederlandse manager gaat tekenen. Zijn huidige deal op Old Trafford loopt door tot medio 2025.

Romano meldt dat alle betrokken partijen tot een akkoord zijn gekomen en dat het management van Ten Hag druk bezig is om alle plooien glad te strijken. De verwachting is dat Ten Hag op korte termijn zijn handtekening zet onder een nieuwe deal bij Man United.

Ten Hag heeft er twee seizoenen opzitten als manager van the Red Devils. Het eerste seizoen sloot hij af met een derde plaats in de Premier League, waardoor Champions League-voetbal terugkeerde op Old Trafford. Daarnaast werd met de EFL Cup voor het eerst in zes jaar een prijs veroverd. Wel was Manchester City in de finale van de FA Cup met 2-1 te sterk.

Afgelopen seizoen verliep een stuk moeizamer voor Ten Hag. Zijn selectie werd geteisterd door blessureleed en vanwege de achtste plaats in de Premier League werd gevreesd voor zijn baan. De kritiek verstomde enigszins na het verrassend winnen van de FA Cup. In de eindstrijd werd topfavoriet Manchester City met 1-2 verslagen.

Ontslag lonkte

In de Britse media doken verhalen op over het einde van Ten Hag bij Man United, ook al had hij de FA Cup gewonnen. Enkele weken later wistechter te melden dat de Nederlander mocht aanblijven bij de grootmacht uit Manchester.

De Haaksberger zat op de schopstoel, maar na gesprekken met de clubleiding werd besloten dat hij mag blijven. Er werden gesprekken ingepland om zijn contract te verlengen en naar nu blijkt gaat Ten Hag op korte termijn bijtekenen.

Van Nistelrooij

Inmiddels is duidelijk dat Ten Hag waarschijnlijk gaat samenwerken met Ruud van Nistelrooij. De momenteel clubloze trainer leek op weg naar Burnley, maar inmiddels wijst alles erop dat hij bij Man United terugkeert als assistent-manager.

