Erik ten Hag slaat terug na kritiek van Cristiano Ronaldo: ‘Hij zit ver weg in Saudi-Arabië’

Erik ten Hag heeft tijdens een persconferentie gereageerd op de kritiek die hij eerder deze week ontving van Cristiano Ronaldo. De Portugese superster liet niet voor het eerst weten geen fan te zijn van de 54-jarige oefenmeester, maar daar lijkt Ten Hag niet wakker van te liggen.

Ronaldo’s tweede tijdperk bij Manchester United eindigde in tranen, daar bleek dat hij en Ten Hag moeilijk met elkaar door één deur konden. De vijfvoudig winnaar van de Ballon d’Or koos uiteindelijk eieren voor zijn geld en ging een avontuur aan bij Al-Nassr in Saudi-Arabië.

Dat weerhield hem niet om deze week wederom zijn kritiek uit te spreken richting Ten Hag. Volgens hem lijdt Ten Hag aan gebrek aan ambitie. “Hij is de trainer van Manchester United. Dan kun je niet zeggen dat je niet mee gaat doen om de Premier League en Champions League… Je moet op zijn minst zeggen dat je het gaat proberen. Je moet het proberen!”

Ten Hag heeft Ronaldo nu van repliek voorzien. “Als je het artikel goed leest, is hij degene die zegt dat Manchester United de Premier League niet kan winnen”, countert Ten Hag. “Hij zit ver weg in Saudi-Arabië, ver weg van Manchester. Iedereen heeft het recht om een mening te hebben. Het is oké.”

Na een teleurstellende start van het nieuwe Premier League-seizoen, met nederlagen tegen Brighton & Hove Albion (2-1) en Liverpool (0-3), staat de druk er alweer vol op bij Ten Hag. “We zullen zien waar we in mei staan, maar het is nu nog erg vroeg in het seizoen. Uiteindelijk gaat het om het winnen van prijzen en overal zo hoog mogelijk eindigen”, aldus de trainer van the Red Devils.

“We doen iedere wedstrijd alles om te winnen”, gaat Ten Hag verder, terwijl hij het nog altijd heeft over een proces. “Ik weet waar we staan, we zitten nog steeds in een overgangsperiode. We krijgen een aanwas van veel jong talent, maar we hebben ook nog steeds te maken met veel blessures.”

Manchester United komt deze zaterdag weer in actie in de Premier League, wanneer de ploeg het op Old Trafford opneemt tegen Southampton. De ploeg van Ten Hag staat momenteel veertiende in de Premier League met slechts drie punten uit de eerste drie wedstrijden.