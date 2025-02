'Erik ten Hag op de tribune van Jong Ajax gespot naast vertegenwoordiger van Bundesliga-club'

Erik ten Hag werd maandagavond gespot bij het Keuken Kampioen Divisie-duel tussen Jong Ajax en SC Cambuur. De voormalig trainer van onder meer FC Utrecht en Ajax zat op de tribune naast iemand die wel heel erg lijkt op Devin Özek. Laatstgenoemde is werkzaam bij Bayer Leverkusen.

Een oplettende X-gebruiker herkende de man die naast Ten Hag zat als Özek, die volgens Transfermarkt een functie heeft als ‘assistent van de sportdirectie’ bij de Duitse club.

Ten Hag gaf eerder op maandag in een interview met SEG aan dat hij sowieso voor de zomer niet terugkeert langs de lijn. Voor volgend seizoen heeft de oefenmeester nog geen besluit genomen.







Leverkusen wordt momenteel gemanaged door Xabi Alonso. De Spaanse trainer wist vorig jaar ongeslagen kampioen te worden van Duitsland en reikte tot de finale van de Europa League, waar hij met zijn ploeg verloor van Atalanta (3-0).

Alonso, die als speler lang actief was bij Real Madrid, wordt de laatste tijd nadrukkelijk in verband gebracht met een overstap naar zijn oude liefde. Verschillende Spaanse media meldden vorige maand dat Carlo Ancelotti na dit seizoen afzwaait in het Santiago Bernabéu.

Onder meer ESPN schreef vervolgens dat Alonso komende zomer de gedroomde kandidaat is om de Italiaanse coach over te nemen bij Real Madrid. Alonso zelf zegt ‘rustig te zijn’ onder de situatie, maar het lijkt een kwestie van tijd voor hij naar Real Madrid verhuist.

Mocht Alonso in de zomer vertrekken bij Leverkusen, komt er dus een plaatsje vrij bij de Duitse kampioen. Ten Hag was eerder in Duitsland werkzaam als manager van het tweede elftal van Bayern München.