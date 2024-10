Erik ten Hag lijdt na ontslag bij Manchester United: 'Hij is helemaal naar de gallemiezen'

Erik ten Hag is kapot van zijn ontslag bij Manchester United. Dat vertelt Hans Kraay junior, die dinsdagavond te gast was bij Humberto. Ook de riante ontslagvergoeding biedt geen soelaas, benadrukt de analyticus.

Afgelopen maandag maakten the Red Devils bekend dat de diensten van de Nederlandse manager niet langer gewenst waren, nadat het al maandenlang gonsde van geruchten een ontslag van Ten Hag bij Manchester United.

Toen de voormalig trainer van ook Go Ahead Eagles, FC Utrecht en Ajax echter een contractverlenging tekende deze zomer, leek de nieuwe clubleiding vertrouwen te houden in de oefenmeester. Zijn contract werd na een matige seizoensstart alsnog verscheurd.

Dat had de nodige financiële gevolgen voor de Engelsen. Het specifieke bedrag noem dat de Engelsen moeten betalen aan Ten Hag is giswerk, maar er heersen veelal geluiden over bedragen tussen de zeventien en twintig miljoen euro.

Kraay junior en Ten Hag hebben een goede band en delen een verleden samen. Ze speelden vroeger namelijk samen bij De Graafschap. Aan de analyticus wordt gevraagd hoe Ten Hag omgaat met zijn ontslag. "Ik heb begrepen dat hij zeventien miljoen meekrijgt", begint Kraay junior.

"En dan zeggen mensen: oh, hij zal koprollend door Manchester gaan nu dan'. Nee, hij is helemaal, helemaal devastated, weet de verslaggever van ESPN. "Hij is helemaal naar de gallemiezen en op dit moment denk je helemaal niet aan geld."

"Dat zal later wel komen", vervolgt Kraay junior. "Ik heb ook niet de indruk dat ik hem morgen moet bellen om te vragen: kun je nog wel rondkomen, kun je de boodschappen nog wel halen bij de Albert Heijn? Dat niet, hij is nu naar de gallemiezen", herhaalt de analist.