Erik ten Hag laat voor het eerst sinds ontslag bij Manchester United van zich horen

Erik ten Hag heeft middels een brief afscheid genomen van Manchester United en haar supporters. De Nederlandse manager werd eerder deze week ontslagen door de clubleiding. Zijn opvolger is, in de persoon van Rúben Amorim, inmiddels aangesteld.

"Beste fans", zo opent de inmiddels clubloze manager via zaakwaarnemerskantoor SEG zijn boodschap aan de supporters. "Laat me beginnen door jullie te bedanken. Bedankt dat jullie er altijd zijn geweest voor deze club. Of het nou een uitduel was, of een zware wedstrijd op Old Trafford, jullie steun was altijd onvoorwaardelijk."

"De sfeer op Old Trafford is dankzij jullie altijd fantastisch geweest, dat heb ik vaak ervaren. Het gaf mij en het team een geweldig gevoel als jullie met United-liedjes het stadion van de tegenstander overnamen, of een wedstrijd nou in Engeland, Europa of tijdens de zomerse tour in Azië was."

"Ik genoot er altijd van om overal ter wereld jullie fans te ontmoeten", vervolgt Ten Hag zijn dankbaarheid. "Jullie hebben mij geïnspireerd en straalden een groot gevoel van saamhorigheid uit. Dat is wat United-supporters zo speciaal maakt."

Dan richt de voormalig trainer van ook Ajax, FC Utrecht en Go Ahead Eagles zich tot de clubmensen. "Ik wil ook de mensen van elke afdeling van de club bedanken voor hun onvoorwaardelijke steun, in goede en in slechte tijden."

Ten Hag legde in Manchester beslag op twee trofeeën. Hij won beide landelijke bekertoernooien. In zijn eerste seizoen veroverde hij de Carabao Cup en eindigde hij op een verdienstelijke derde plek in de Premier League. Zijn tweede seizoen was in competitieverband teleurstellend, maar de FA Cup werd wel gewonnen.

Manchester City werd in de finale van dat bekertoernooi met 2-1 verslagen. "We hebben twee prijzen gewonnen", rakelt Ten Hag die herinnering op. "Het zijn successen die ik de rest van mijn leven zal koesteren. Natuurlijk was het mijn droom om nog meer trofeeën aan die prijzenkast toe te voegen."

"Helaas is die droom echter nu ten einde", treurt de 54-jarige coach. "Ik wens alle Manchester United-fans al het succes, alle trofeeën en alle roem. De steun en warmte die jullie en alle mensen binnen de club mij hebben geboden, hielpen mij thuisvoelen. Bedankt voor dit hoofdstuk in mijn leven."