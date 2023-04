Erik ten Hag heeft Weghorst niet nodig; Bruno Fernandes wordt vervangen

Donderdag, 20 april 2023 om 19:45 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 19:48

De opstelling van Manchester United voor de return van de kwartfinale van de Europa League is bekend. Manager Erik ten Hag heeft ervoor gekozen om zijn ploeg op één plek te wijzigen ten opzichte van het gewonnen duel met Nottingham Forest (0-2). De geschorste Bruno Fernandes wordt op het middenveld vervangen door Marcel Sabitzer. De wedstrijd begint om 21.00 uur en is te zien op ESPN 1.

Onder de lat kiest Ten Hag zoals gebruikelijk voor David De Gea, die voor zich een viermansdefensie heeft. Het hart van de verdediging wordt gevormd door Harry Maguire en Victor Lindelöf, terwijl Aaron Wan-Bissaka en Diogo Dalot de backs van dienst zijn. Het middenveld wordt gevormd door Casemiro, Sabitzer en Christian Eriksen; Fernandes ontbreekt vanwege een schorsing. Het gevaar voorin moet worden verzorgd door Antony, Anthony Martial en Jadon Sancho.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Tyrell Malacia moest zondag het duel bij Nottingham Forest laten schieten vanwege een pijnlijke knie. De linksback is echter op tijd hersteld en dus ook meegereisd naar Sevilla. Net als Malacia zijn ook Marcus Rashford, Marcel Sabitzer en Luke Shaw op tijd hersteld van hun kwetsuren. Een flinke meevaller voor Ten Hag, die het moet stellen zonder onder meer de geblesseerden Scott McTominay, Lisandro Martínez en Raphaël Varane. Bovendien is spelmaker Bruno Fernandes geschorst. Na het spectaculaire 2-2 gelijkspel op Old Trafford volstaat iedere zege voor United, dat dit seizoen nog ongeslagen is in uitwedstrijden in de de Europa League. Toch leert de geschiedenis dat een goed resultaat bij Sevilla allerminst zeker is.

Van de vijf eerdere onderlinge ontmoetingen won Sevilla namelijk driemaal, terwijl het twee keer gelijk werd. Bij Sevilla ontbreekt Gonzalo Montiel wegens een schorsing, terwijl trainer José Luis Mendilibar ook niet kan beschikken over Joan Jordán, die kampt met een spierblessure. Daarnaast ontbreekt winterversterking Pape Gueye, omdat hij niet is ingeschreven voor het toernooi. Zondag wist Sevilla het nodige vertrouwen op te doen met een cruciale zege bij Valencia. De Andalusiërs wonnen het duel met 0-2, ondanks dat onder meer Ivan Rakitic, Óliver Torres, Tanguy Nianzou en Yassine Bounou het moesten doen met een plek op de bank. Sevilla won in het eigen Estadio Ramón Sánchez Pizjuán liefst 23 van zijn 26 Europa League-duels.

Opstelling Sevilla: Bono; Jesús Navas, Badé, Marcao, Acuña; Fernando, Gudelj; Lamela, Rakitic, Ocampos; En-Nesyri.

Opstelling Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Maguire, Lindelöf, Dalot; Eriksen, Casemiro, Sabitzer; Antony, Sancho, Martial.