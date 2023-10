Erik ten Hag gaat in op rentree van Antony: ‘Kan zeker zo zijn dat...’

Maandag, 2 oktober 2023 om 13:50 • Bart DHanis • Laatste update: 15:14

Raphaël Varane denkt dat Manchester United kwaliteit genoeg heeft om de Champions League te winnen, zo heeft de Franse verdediger maandag gezegd op de persconferentie voorafgaand aan het duel met Galatasaray. Een opvallende uitspraak, gezien United de eerste groepswedstrijd met 4-3 verloor van Bayern München en de club in de Premier League de tiende plaats bezet.

Varane legde met zijn voormalig werkgever Real Madrid al vier keer beslag op de Champions League-trofee en weet dus wat er gevraagd wordt van een Champions League-winnaar. “Het zit in de details. We zullen efficiënt moeten zijn om het toernooi te kunnen winnen. Daarin kunnen we ons nog verbeteren, want we hebben nog te veel kansen nodig om te scoren.”

Toch denkt Varane dat de ploeg van manager Erik ten Hag genoeg kwaliteit in de selectie heeft om de Champions League te winnen. “Als we ons daarin verbeteren, kunnen we het toernooi winnen. De kwaliteit is er. We hebben een goede ploeg met een goede mentaliteit. Ik denk dat we ons nog altijd kunnen meten met de beste teams ter wereld”, aldus de dertigjarige verdediger.

Antony

Op het persmoment werd Ten Hag gevraagd naar de situatie van Antony. De Braziliaanse buitenspeler ontbrak afgelopen tijd omdat hij bezig was met ‘het zuiveren van zijn naam’, nadat zijn ex-vriendin Gabriella Cavallin hem beschuldigde van mishandeling. “Hij heeft zondag voor het eerst weer met de groep getraind, dus het kan zeker zo zijn dat hij dinsdag in actie gaat komen”, zei de Haaksbergse oefenmeester over Antony. United neemt het om 21:00 uur op Old Trafford op tegen Galatasaray.