Erik ten Hag en Manchester United hebben eerste officiële zomeraanwinst al in selectie rondlopen

Jonny Evans is ook volgend seizoen speler van Manchester United, zo communiceren de Engelsen via de officiële kanalen. Het contract van de 36-jarige verdediger liep eind juni af, maar is nu verlengd.

De op trainingscomplex Carrington opgeleide Evans heeft zijn krabbel gezet onder een eenjarige verlenging van zijn verbintenis. Zodoende ligt hij tot de zomer van 2025 vast op Old Trafford.

Vorige zomer kwam Evans de defensie van Manchester United versterken. De ervaren stopper speelde meer wedstrijden dan vermoedelijk de bedoeling was. Erik ten Hag zag zich door blessures genoodzaakt om Evans veelvuldig te posteren.

Lisandro Martínez, Raphaël Varane, Harry Maguire en Victor Lindelöf kampten allen geregeld met verschillende kwetsuren. Door hun afwezigheid noteerde Evans vorig seizoen maar liefst 23 Premier League-duels.

De routinier laat op de clubsite weten 'verheugd' te zijn met zijn contractverlenging. "Om voor deze geweldige club te spelen is altijd een voorrecht. Het was een eer dat ik vorig jaar terug mocht keren en het team samen met fantastische ploeggenoten en een uitstekende manager kon vertegenwoordigen."

"Het winnen van de FA Cup was een onvergetelijke ervaring", doelt de mandekker op de 2-1 finalewinst ten koste van stadgenoot Manchester City. "Ik weet zeker dat we het komende seizoen voor nog meer trofeeën zullen strijden."

Het contract van de Noord-Ier liep eind juni af, maar is dus nu verlengd. Evans is daarmee de eerste officiële aanwinst van the Red Devils. Naar alle waarschijnlijkheid volgt de bekendmaking van Joshua Zirkzee spoedig.

De boomlange Nederlandse spits komt voor ongeveer 42,5 miljoen euro over van Bologna. Volgens Fabrizio Romano zijn alle handtekeningen gezet. Naast Zirkzee moet ook Matthijs de Ligt de Nederlandse enclave in Manchester uitbreiden.

