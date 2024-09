Erik ten Hag deelt nieuwe hoopvolle update over Tyrell Malacia

Het gaat weer de goede kant op met Tyrell Malacia, zo laat Erik ten Hag weten op de persconferentie van Manchester United. De 25-jarige back is nog altijd herstellende van een zware knieblessure, maar lijkt op korte termijn weer aan te kunnen sluiten bij de groepstraining.

Malacia speelde vorig seizoen geen enkele minuut voor the Red Devils. De geboren Rotterdammer staat sinds juli vorig jaar aan de kant met een kniekwetsuur, waardoor hij tot dusver al 56 (!) wedstrijden van Manchester United miste.

De back is inmiddels weer op de weg terug. Vorige week maakten the Mancunians bekend dat Malacia is ingeschreven voor de Europa League en Ten Hag hoopt hem op korte termijn weer te mogen verwelkomen op de groepstraining. Malacia traint nu nog apart van de selectie.

“Natuurlijk willen we graag dat hij terugkeert, maar het is niet makkelijk als je er zo lang uitligt”, laat Ten Hag optekenen. “Hij staat al meer dan een seizoen aan de kant. Malacia werkt heel hard, hij zet grote stappen op dit moment.”

“We denken dat we hem op korte termijn weer bij de groepstraining kunnen verwachten. Ik denk ook dat hij daarna snel weer minuten kan maken”, aldus de manager.

Het is voor Ten Hag te hopen dat Malacia snel terugkeert. De Nederlander heeft, doordat Luke Shaw ook weer aan de kant staat met een blessure, namelijk geen enkele pure linksback tot zijn beschikking.

Ten Hag lost de afwezigheid van Malacia en Shaw op door Diogo Dalot aan de linkerkant van de defensie te posteren. Manchester United neemt het dit weekend op tegen Southampton. The Mancunians staan met drie punten uit drie duels op plek veertien.