Erik ten Hag blijft toch aan als manager van Manchester United

Groot nieuws uit Engeland. Erik ten Hag is ook komend seizoen de manager van Manchester United, zo meldt The Athletic. De Haaksberger zat op de schopstoel, maar na gesprekken met de clubleiding is besloten dat hij mag blijven. Ook zullen er gesprekken plaatsvinden om zijn contract te verlengen.

De positie van Ten Hag stond zwaar onder druk. Met een achtste plaats in de Premier League en uitschakeling in de groepsfase in de Champions League leek het doek te vallen voor de oefenmeester. In de laatste wedstrijd van het seizoen wist Ten Hag met Manchester United de FA Cup te veroveren.

Nadien volgde een onzekere periode. De clubleiding hield gesprekken met verschillende trainers, waaronder Kieran McKenna en Thomas Tuchel, maar de clubleiding is toch overtuigd van Ten Hag. De trainer zelf heeft inmiddels ook ingestemd met een langer verblijf op Old Trafford.

Dinsdag nog hebben er gesprekken plaatsgevonden tussen Ten Hag en de clubleiding. De uitkomst daarvan is dus positief uitgevallen voor Ten Hag, die in eerste instantie hoe dan ook op de schopstoel leek te zitten. The Guardian schreef dat ook als Man United de FA Cup-finale van Manchester City zou winnen, er geen toekomst voor Ten Hag meer zou zijn.

Vlak na de winst van het Engelse bekertoernooi meldde The Athletic dat er nog wel degelijk mogelijkheden waren voor Ten Hag om aan te blijven. De clubleiding, onder leiding van mede-eigenaar Sir Jim Ratcliffe, zou het seizoen en de prestaties van Ten Hag eerst evalueren, voordat er een besluit zou worden genomen.

