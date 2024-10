Eredivisie-transfer in de maak? ‘Voor Feyenoord is hij een interessante speler’

Sem Steijn is een interessante speler voor Feyenoord, zo zegt journalist Arman Avsaroglu in de NOS Voetbalpodcast. De 22-jarige aanvallende middenvelder van FC Twente is momenteel topscorer van de Eredivisie en lijkt klaar voor een stap hogerop.

De Haagse Steijn is uitstekend begonnen aan het nieuwe seizoen van de Eredivisie. In de eerste acht competitiewedstrijden was de rechtspoot goed voor zeven doelpunten en een assist, waardoor hij zich topscorer van Nederland mag noemen.

In de wekelijkse podcast van de NOS wordt de ideale vervolgstap voor Steijn besproken. “Ik zou zeggen dat hij voor Feyenoord een interessante speler is, maar ik denk dat hij daar te duur voor is geworden”, begint Avsaroglu.

De journalist denkt dat Steijn een bijzondere prestatie gaat leveren. “Hij wordt topscorer van de Eredivisie als hij zo doorgaat. Steijn begint Twente te ontgroeien, dat is een ding dat zeker is.”

Transfermarkt schat de marktwaarde van Steijn inmiddels op 10 miljoen euro. Bij Twente ligt de middenvelder nog vast tot de zomer van 2025, al hebben de Tukkers de optie om zijn contract met een extra seizoen te verlengen.

Collega-journalist Jeroen Grueter zou het voor Steijn een goede stap vinden om zich te voegen bij een club uit de traditionele top drie. “Hij kan op elke manier scoren. Hij heeft een neusje voor de rebound, kan koppen en heeft een goed schot van afstand. Hij kan een kans creëren en heeft echt het hele repertoire. Sommige spelers hebben meer tijd nodig om dit niveau te bereiken.”

Twente nam Steijn in 2022 transfervrij over van ADO Den Haag. Sindsdien staat de teller op 88 officiële wedstrijden, waarin hij goed was voor 33 doelpunten en 6 assists. Bij ADO had Steijn ook al een goed moyenne: 18 doelpunten en 6 assists in 43 officiële duels.