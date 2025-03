Eredivisie-topscorer Sem Steijn geniet interesse van club uit de Premier League

Sem Steijn staat in de belangstelling van Brighton & Hove Albion, zo wordt duidelijk in de Oosttribune op RTV Oost. De middenvelder van FC Twente rijgt de doelpunten momenteel aaneen in de Eredivisie, wat ook in het buitenland niet onopgemerkt is gebleven.

Vrijdag maakte Ronald Koeman de voorselectie van het Nederlands elftal bekend voor de wedstrijden in de kwartfinale van de Nations League tegen Spanje. Daarin keerde Memphis Depay terug, maar nog altijd moet Steijn wachten op zijn eerste belletje uit Zeist.

“Dat vind ik toch jammer”, aldus journalist Tijmen van Wissing. “Het is misschien goed voor FC Twente, maar ik had het toch een klein beetje gehoopt. Ik had het die jongen ook enorm gegund.”

Presentator Bert van Losser meldt vervolgens tussen neus en lippen door dat Steijn in de belangstelling staat van Brighton. “Hij staat op de radar van Brighton, hè.” Van Wissing vindt dat niet gek.

“Als je topscorer van Nederland wordt… Volgens mij gaat zijn voorkeur uit naar Zuid-Europa, bijvoorbeeld Italië of Spanje. Maar ik zou hem toch lekker Duitsland adviseren.”

In de Eredivisie draait de motor van Steijn dit seizoen op volle toeren. De aanvallende middenvelder was in de Eredivisie al achttien keer trefzeker en leverde bovendien ook nog vier assists. Daarmee is hij bij bijna vijftig procent van alle doelpunten betrokken.

Mocht Steijn inderdaad interesse hebben om de overstap te maken naar Brighton, kan hij zich gaan voegen bij een ware Nederlandse enclave. Bart Verbruggen, Jan Paul van Hecke, Joël Veltman en Mats Wieffer staan momenteel onder contract bij the Seagulls, die achtste staan in de Premier League.