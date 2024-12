Eredivisie sluit deal: dit wordt de nieuwe naam van de competitie

De Eredivisie zal vanaf het begin van het seizoen 2025/26 de naam VriendenLoterij Eredivisie dragen, zo meldt de Eredivisie CV in een persbericht. De VriendenLoterij wordt naast maatschappelijk partner nu ook officiële naamgever van de competitie. Vanaf dat moment zal de competitie in alle communicatie de naam VriendenLoterij Eredivisie hebben. De nieuwe samenwerking is geldig tot en met 30 juni 2029. De relatie tussen de Eredivisie en de VriendenLoterij bestaat al sinds 2005.

Jan de Jong, directeur van Eredivisie CV, legt uit hoe de deal tot stand is gekomen. "Alle 18 clubs zijn enorm enthousiast over deze samenwerking", aldus De Jong. "Het ondersteunt hen niet alleen in het behalen van hun sportieve doelen, wat uiteraard de hoogste prioriteit heeft. Daar zijn ze immers voor."

"Maar daarnaast zijn alle clubs ook actief met maatschappelijke projecten, die helaas vaak onderbelicht blijven. En voor die projecten is er geen betere partner dan de VriendenLoterij. Voor Eredivisie CV is dit een belangrijke mijlpaal, dit is een van de mooiste sponsordeals ooit in Nederland. We zullen alles doen om dit gezamenlijk tot een succes te maken. De VriendenLoterij Eredivisie zal veel meer zijn dan alleen een naam."

De VriendenLoterij is sinds 2005 verbonden aan de Eredivisie als maatschappelijk partner, waarmee het een van de langstlopende samenwerkingen in het Nederlandse betaald voetbal is. De focus van deze samenwerking ligt vanaf het begin op maatschappelijke activiteiten en de ontwikkeling van jeugd.

Lydi Siebers, Managing Director van de VriendenLoterij, geeft eveneens een toelichting op de samenwerking. "We zijn al 20 jaar enthousiaste partners en kunnen niet wachten om te zien wat we samen nog meer kunnen bereiken. Het versterken van dit partnerschap met de belangrijkste voetbalcompetitie van Nederland is voor ons geweldig."

"De VriendenLoterij en de Eredivisie werken samen met de 18 clubs om dagelijks een positieve invloed op de maatschappij uit te oefenen door bij te dragen aan een gezondere, inclusievere en sterkere samenleving", aldus de directeur van de loterij. "Dit maakt ons als loterij zichtbaarder als maatschappelijk partner van de sport, zowel op nationaal als lokaal niveau."

Eerdere sponsornamen voor de Eredivisie

Al sinds 2005 draagt de hoogste Nederlandse voetbalcompetitie enkel de naam 'Eredivisie' zonder sponsor. Daarvoor had de competitie drie jaar de naam Holland Casino Eredivisie. Twee jaar daarvoor heette het de KPN Eredivisie. Namen die in de jaren negentig werden gebruikt zijn: PTT-Telecompetitie en KPN-Telecompetitie.