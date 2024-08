Enzo Maresca is snoeihard voor aanwinst van 50 miljoen: ‘Beter dat hij vertrekt bij Chelsea’

Ben Chilwell heeft mogelijk zijn laatste wedstrijd voor Chelsea al gespeeld. Ondanks dat de 27-jarige linksback nog tot medio 2027 vastligt op Stamford Bridge, is er volgens manager Enzo Maresca geen plek meer voor Chilwell bij Chelsea.

De signalen van Maresca richting Chilwell waren de afgelopen weken al behoorlijk duidelijk. De verdediger kwam slechts 64 minuten in actie tijdens de voorbereiding, en tijdens het oefenduel met Inter zat hij de hele wedstrijd op de bank.

“De reden dat hij niet speelde tegen Inter is dat, ondanks dat ik houd van wie hij is, hij moeite heeft om de goede positie te vinden”, legt Maresca uit aan The Telegraph.

Premier League Chelsea CHE 2024-08-18T15:30:00.000Z 17:30 Manchester City MCI

Zondag, als Chelsea het in de eerste speelronde van de Premier League opneemt tegen Manchester City, lijkt er opnieuw geen plek te zijn voor Chilwell. “Chilly is bij ons, maar hij heeft de afgelopen dagen niet getraind omdat hij ziek was”, aldus Maresca.

“Vanmorgen (vrijdag, red.) hadden we 22 spelers bij de training. Als je aan al die spelers vraagt of ze willen spelen tegen Manchester City op zondag, zullen ze ‘ja’ zeggen. Maar dat is onmogelijk. Als je elke dag traint maar je krijgt geen speeltijd, is dat niet goed voor jou en voor mij.”

“Ik moet een beslissing nemen en waarschijnlijk is het beter voor Chilwell als hij vertrekt en ergens anders wel speelminuten krijgt. De transfermarkt is nog geopend, dus we zullen zien wat er gaat gebeuren.”

Chilwell kwam in 2020 voor ruim 50 miljoen euro over van Leicester City en speelt dus al vier jaar voor Chelsea. Daar komt binnenkort dus mogelijk een einde aan.