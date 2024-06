Enquête over Duits elftal zorgt voor ophef: ‘Waanzin, is absoluut racistisch'

Julian Nagelsmann reageert geschokt op de uitkomst van een enquête onder zo’n dertienhonderd Duitsers. Omroep ARD deed onder meer onderzoek naar de verschillende culturen binnen de nationale ploeg. 21 procent van de ondervraagden gaf aan liever meer witte spelers in het Duitse team te zien.

Daarnaast vond 17 procent het ongepast dat Ilkay Gündogan, met Turkse roots, de aanvoerdersband bij die Mannschaft draagt. 84-voudig international Joshua Kimmich sprak zich eerder al fel uit tegen het onderzoek.

Hij omschreef het als ‘absoluut racistisch’ en stelde dat het ‘waanzin’ is voor een publieke omroep om zulke vragen te stellen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Nagelsmann spreekt eveneens zijn verontwaardiging over de vragenlijst uit. “Het is bespottelijk dat dit soort vragen gesteld worden. Ik was echt geschokt dat er ook mensen waren die antwoord gaven op dit soort vragen.”

“Ik zie het net als Joshua, dit is absoluut racistisch”, vervolgt de bondscoach. “Een voetbalteam kan juist een voorbeeld zijn van hoe je mensen uit verschillende culturen bij elkaar kunt brengen.”

Nagelsmann geeft aan dat de culturele verschillen geen issue zijn binnen de nationale ploeg van Duitsland. “Iedereen die topvoetbal kan spelen en alles wil geven voor zijn land, is kandidaat om international te worden. Ik hoop nooit meer dit soort waardeloze enquêtes te lezen.”

Duitsland begint het EK op 14 juni tegen Schotland in München. Ook Hongarije en Zwitserland zitten in de poule van Duitsland.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties