Enorme zorgen: Feyenoord raakt binnen no time heel belangrijk duo kwijt in Champions League-wedstrijd tegen Lille OSC

De ziekenboeg van Feyenoord begint steeds voller te lopen. Woensdagavond kregen de Rotterdammers een nieuwe klap te verwerken, want Santiago Gimenez ging al in de 27ste speelminuut zitten. Hij werd direct vervangen. Nog geen tien minuten later moest ook Justin Bijlow geblesseerd van het veld.

Gimenez leek al enkele minuten last te hebben van zijn kuit of hamstring, maar hij probeerde door te spelen. Na ruim een kwart wedstrijd ging het toch definitief mis voor Gimenez, die een duel verloor van Lille-verdediger Alexsandro. De Mexicaanse spits kon niet verder en hij werd vervangen door Ayase Ueda.



Bijlow viel na ruim een half uur geblesseerd uit en leek last te hebben van zijn knie. De doelman van Feyenoord sprong om een corner te vangen, en kwam daarbij ongelukkig terecht. Na te zijn behandeld probeerde Bijlow het nog even, maar na enkele minuten maakte hij duidelijk niet verder te kunnen.

Timon Wellenreuther verving hem onder de lat. Het is voor Bijlow, die z’n hele carrière al kampt met veelvuldig blessureleed, de zoveelste tegenslag. Eerder dit seizoen stond hij al enkele weken aan de kant met een spierblessure.