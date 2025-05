Enorme domper voor afzwaaiende Alderweireld en 'Nederlands' Antwerp door tegentreffer in minuut 95

Royal Antwerp speelt komend seizoen niet in Europa. De allesbeslissende play-off tegen Charleroi om een ticket in de voorronde van de Conference League ging verloren: 1-2. Voor Antwerp-icoon en voormalig Ajacied Toby Alderweireld is het nu definitief einde carrière.

Vincent Janssen kreeg een vrij verrassende basisplaats van trainer Andries Ulderink. De voormalig Oranje-international liep een maand geleden een knieblessure op, die hem het restant van het seizoen leek te kosten. Ook Jaïro Riedewald en Tjaronn Chery startten.

Chery zette Antwerp met een fantastische volley op een haar na op voorsprong. De aanvaller liet de bal na dertig seconden op zijn pantoffel vallen: nipt over. Janssen maakte even later ook indruk, al kon de steekpass van de Nederlander niet worden afgemaakt door Michel-Ange Balikwisha.

Charleroi verstopte zich zeker niet en zocht brutaal de aanval. Beide leidde dat tot de 0-1 van Nikola Stulic, ware het niet dat hij doelman Senne Lammens in kansrijke positie niet wist te passeren.

Tien minuten na rust liet Janssen een enorme kans liggen. De spits raakte uit evenwicht en wist daarom niet zijn lichaam niet tegen de bal te zetten, wat vrijwel zeker genoeg zou zijn geweest voor een treffer.

Vlak na de invalbeurt van Alderweireld, die Riedewald afloste, kwam Charleroi op voorsprong op De Bosuil. Cheick Keita torende boven iedereen uit en kopte binnen: 0-1.

Antwerp ging op jacht naar de gelijkmaker, en die kwam er vlak voor tijd. Mohamed Bayo, de vervanger van Janssen, schoot de gelijkmaker tegen de touwen tot grote opluchting van de thuissupporters.

Diezelfde supporters gingen in minuut 95 van de hemel naar de hel. Vlak nadat Gyrano Kerk in zeer kansrijke positie naast schoot, rondde Parfait Guiagon na een fraaie dribbel aan de overkant wel af: 1-2.