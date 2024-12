Enorme bak aan kritiek op opstelling van Ajax; nieuwe bijnaam voor Farioli

Francesco Farioli wordt fel bekritiseerd om zijn opstelling voor de Eredivisie-wedstrijd tegen Almere City FC. Supporters van Ajax vinden in overtal dat de Italiaanse coach onnodig te veel rouleert en verzinnen zelfs een nieuwe bijnaam voor de trainer.

De opstelling van Ajax tegen Almere is zeer verrassend te noemen. Ten opzichte van de Europa League-wedstrijd tegen Lazio (1-3 verlies) zijn er zes wijzigingen in het elftal van Farioli.

ESPN-analist Bram van Polen vindt het onverstandig van Farioli om zoveel veranderingen door te voeren "Het vertrouwen is al niet zo groot bij Ajax", aldus Van Polen. "Ik had dan gezegd: ga komende week rouleren tegen Telstar." Van Polen doelt daarmee op het duel in de tweede ronde van de TOTO KNVB Beker dat Ajax komende donderdag speelt.

Op X regent het negatieve reacties van Ajax-fans. "De opstelling zorgt hier voor doodgeslagen bier", zegt Floris. "Iedereen is fit en alsnog zes man rouleren...", reageert een ander. "Ik ben nu wel klaar met die keeperstrainer en dat rouleercircus van hem."

Een andere supporter vraagt zich af of Ajax 'echt geen spelers heeft die twee duels negentig minuten achter elkaar kunnen spelen'. "Daar geloof ik helemaal niets van."

"Ik ben Farouleeri-moe hoor", schrijft Rayno. "Wissel als je dik voor staat de halve basis. Je kan donderdag ook met een B-team spelen."