Engelsen breken transferrecord en pikken Camiel Neghli op bij Sparta Rotterdam

Camiel Neghli heeft zijn laatste wedstrijd voor Sparta Rotterdam gespeeld. De 23-jarige aanvaller maakt per direct de overstap naar Millwall, uitkomend in de Engelse Championship. Neghli, in 2023 overgekomen van De Graafschap, beschikte op Het Kasteel over een contract dat nog anderhalf jaar doorliep.

Technisch directeur Gerard Nijkamp legt op de clubsite uit waarom Neghli voortaan in Engeland speelt. ''Anderhalf jaar geleden hebben wij Camiel vanuit de Keuken Kampioen Divisie naar de Eredivisie gehaald. Wij zagen in hem een speler die de volgende stap kon zetten in de Eredivisie. Dit heeft hij in zijn periode op Het Kasteel bewezen.''

''Hij wist indruk te maken als speler die verantwoordelijk was voor enkele schitterende doelpunten, waarmee hij interesse wekte uit binnen- en buitenland. Voor hem is dit een mooie stap, maar even belangrijk was het dat zijn nieuwe club aan onze voorwaarden voldoet'', aldus Nijkamp, die de transfersom niet wereldkundig maakt. Volgens Rijnmond ligt het bedrag tussen de drie en vier miljoen euro, een transferrecord voor Millwall.

''Met Mitchell van Bergen hebben we de bezetting op de vleugels al vergroot, maar we hebben nog wel de wens om ons aanvallend te versterken en bekijken hierbij de mogelijkheden'', aldus de technisch eindverantwoordelijke van Sparta.

Neghli kwam in de afgelopen achttien maanden tot 51 wedstrijden in het shirt van Sparta. In die reeks schopte de rechtsbenige aanvaller tot elf doelpunten en vier assists.

Millwall is zeer gelukkig met de komst van Neghli naar Zuid-Londen. ''We volgden hem al een tijdje. Hij kan met zijn kwaliteiten echt wat toevoegen aan het team. Neghli is niet alleen gevaarlijk als rechtsbuiten, maar ook in de rol van nummer tien. Hij is snel, dynamisch en van nature een linkspoot, maar niet bang om met beide voeten te schieten en te scoren'', aldus de enthousiaste directeur voetbalzaken Steve Gallen.

The Lions hadden de nodige moeite om Sparta te overtuigen om zaken te doen. ''We hebben hard moeten werken om hem in deze fase van het seizoen aan te kunnen trekken.'' Neghli gaat bij Millwall spelen met rugnummer 56.