Engelse topclub vangt bot bij Juventus: toptalent Kenan Yildiz is niet te koop

Chelsea heeft zich tevergeefs bij Juventus gemeld voor Kenan Yildiz, zo meldt La Gazzetta dello Sport. De Londenaren kregen van de La Vecchia Signora te horen dat de aanvaller niet te koop is.

Yildiz kende afgelopen seizoen zijn doorbraak bij Juventus, de club waar hij sinds de zomer van 2022 voor speelt. Ondanks zijn nog geringe leeftijd (19) kwam hij tot 27 Serie A-optredens, waarvan 9 als basisklant. Yildiz was in competitieverband goed voor twee treffers en een assist, terwijl hij ook nog eens tweemaal scoorde in de Coppa Italia.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Juventus is zeer gecharmeerd van Yildiz en wil het contract van de in Duitsland geboren Turks international dan ook graag openbreken. De tweebenige Yildiz ligt nu nog tot medio 2027 vast in het Allianz Stadium.

Juventus deed Yildiz onlangs een aanbod van 1,2 miljoen euro netto per seizoen, wat een verviervoudiging zou zijn van zijn huidige salaris. Yildiz en zijn entourage zetten echter in op een betere deal, zo wist Corriere dello Sport zaterdag al te melden.

Juventus en Yildiz gaan binnenkort weer om tafel om alsnog tot een akkoord proberen te komen. Juventus beschouwt Yildiz als onverkoopbaar en heeft Chelsea dan ook een duidelijke 'nee' verkocht. Of Yildiz oren zou hebben gehad naar een transfer, is vooralsnog onduidelijk.

Yildiz, die doorgaans als linksbuiten of spits staat opgesteld, maakte onlangs nog deel uit van de Turkse EK-selectie. Hij stond in vier van de vijf wedstrijden in de basis. Een doelpunt of assist zat er niet in op het eindtoernooi in Duitsland.

Juventus wist zich deze transferperiode al te versterken met Douglas Luiz, Khéphren Thuram en Juan Cabal. Daartegenover stond het vertrek van Alex Sandro, Adrien Rabiot, Kaio Jorge, Enzo Barrenechea, Samuel Iling-Junior, Moise Kean en Koni De Winter.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties