‘Engelse speler plaatst zich met arrogante houding buiten het hele elftal’

Hoe staat Jude Bellingham erop bij zijn ploeggenoten in het nationale elftal van Engeland? Aan de vooravond van de EK-finale tegen Spanje zet oud-verdediger Marcus Babbel daar grote vraagtekens bij. De Duitser, die 51 interlands speelde, vindt dat Bellingham zich arrogant opstelt ten opzichte van zijn teamgenoten.

Bellingham kende een weergaloos debuutseizoen bij Real Madrid, waarmee hij in zijn eerste jaar LaLiga en de Champions League won. De aanvallende middenvelder wist dit EK nog niet te imponeren met zijn spel, maar maakte wel twee hele belangrijke goals, waaronder de prachtige omhaal vlak voor tijd tegen Slowakije in de achtste finale.

"Ik vind zijn houding helemaal niks", zegt Babbel in gesprek met NewBettingOffers.co.uk. "Je ziet zo'n houding niet bij spelers als Bukayo Saka of Jamal Musiala."

Babbel beschuldigt Bellingham ook van structureel simuleren. "Als je hem een beetje aanraakt, is Bellingham altijd aan het duiken en valt hij op de grond. Zijn lichaamstaal is niet goed als hij niet lekker in de wedstrijd zit."

Bellingham wordt geroemd om zijn volwassenheid en geldt op 21-jarige leeftijd al als een van de leiders van het Engelse team. "Hij is een natuurlijke leider, maar ik ben bang dat hij vindt dat de spelers om hem heen niet goed genoeg zijn", aldus Babbel.

"Bellingham moet zijn leiderschap tonen op het veld en er alles aan doen om de wedstrijd te winnen, maar hij moet het belang van al zijn teamgenoten erkennen."

Daarnaast twijfelt Babbel aan de toegevoegde waarde van Bellingham in dit Engelse team. "Ik weet niet zeker wat de beste positie van Jude Bellingham is, omdat hij overal en nergens loopt. Ik heb het gevoel dat hij nu begint te denken dat hij een superster is."

