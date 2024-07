Engelse pers blikt al vooruit op duel met Oranje: ‘Zwaarst mogelijke opponent’

Het halvefinaleduel tussen Engeland en Nederland wordt een spannende, zo luidt althans de conclusie van de Britse pers. Woensdagavond staan de twee landen tegenover elkaar en maken zij uit wie een EK-finale gaat spelen.

The Athletic ziet de nodige overeenkomsten tussen Engeland en Nederland. "Een weinig overtuigend toernooiverloop, een bondscoach waar weinigen tevreden mee zijn, een paar comeback-zeges en het gevoel dat je alleen zover bent gekomen door aan de goede kant van het schema te zitten", somt de krant op.

"Maar toch staan ze er, voor het eerst sinds 2004. Tegen Turkije toonden ze spirit en vertrouwden ze op tactische snufjes van Ronald Koeman. Engeland zal genoeg stof tot nadenken hebben. Op basis van huidige vorm is het too close to call", velt de kwaliteitskrant het oordeel over de aanstaande krachtmeting.

"Het zijn de Nederlanders die in de weg staan van een finaleplek voor Engeland", schrijft boulevardkrant The Sun. "Een team met krachten, maar ook met zwaktes. Een strijd tussen gelijken."

“Een bekende tint oranje zal Engeland begroeten in Dortmund”, verwijst de Daily Mail naar de ontmoeting in het Westfalenstadion. “Niet het meest briljante oranje. Een vrij gewoon oranje, zelfs, maar Ronald Koemans team heeft een vechterskwaliteit en weigert om een verliespartij te accepteren.”

“Daar varen zij goed bij, en bovendien zijn zij gerechtigd in het denken dat Engeland ook geen onuitwisbare indruk heeft achtergelaten dit toernooi." Engeland wist zich zaterdag na penalty's te plaatsen voor de halve finale, ten koste van Zwitserland.

"Bovendien hebben zij de geschiedenis aan hun kant staan. De Nederlanders verloren slechts één keer van de Engelsen in competitieve wedstrijden.” The Daily Express noemt het treffen met Oranje the biggest test yet voor Engeland.

"Maar de Nederlanders hebben ook niet overtuigd ondanks het bereiken van de laatste vier. Ze kunnen rekenen op een sterke laatste linie met Virgil van Dijk en Nathan Aké, gecomplementeerd door Memphis Depay en Cody Gakpo voorin."

Ook talkSPORT heeft het over de 'zwaarst mogelijke tegenstander'. "Maar net als Engeland worstelt Oranje dit EK met zijn vorm. Ze eindigden derde in de poule, onder Frankrijk en Oostenrijk."





