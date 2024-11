Engelse media zien zwak Manchester City en geven complimenten aan Feyenoord

De Engelse media hebben vol verbijstering zitten kijken naar de comeback van Feyenoord dinsdagavond in de Champions League tegen Manchester City. De spelers en fans van de Rotterdammers kunnen rekenen op de nodige complimenten van de Engelse tabloids. De ploeg van Pep Guardiola daarentegen wordt afgebrand door de Engelse pers.

The Guardian focust zich vooral op het zwakke City. “De losing streak van City is voorbij, maar daar is meteen alles mee gezegd. Dit is nog steeds een schip dat elk moment kan zinken', schrijft de Britse krant.

Ook The Daily Mail is hard voor the Citizens. “'Gaan ze ooit nog winnen? City kende tegen Feyenoord een nieuwe schande. In vijftien minuten gooiden ze alles weg. Het is een crisis, een totale ineenstorting”, zijn de felle woorden van de krant.

“Erling Haaland, maker van twee goals, staarde wezenloos voor zich uit toen Dávid Hancko een punt binnenhaalde voor Feyenoord, dat City op sensationele wijze heeft afgebroken. Het zal een tijdje duren om hier van te herstellen, maar zondag wacht Premier League-koploper Liverpool.”

De BBC richt zijn aandacht vooral op Feyenoord en is complimenteus. “Je hoort de fans nog steeds feestvieren in het stadion. Rond het middaguur hoorde je ze al zingen in het centrum van Manchester. Ze hebben hier een dag beleefd om nooit te vergeten”, stelt de BBC.

De omroep vervolgt: “En dan gaf Feyenoord ze ook nog eens een verbluffende comeback. De Rotterdammers nemen een punt mee naar huis, samen met hun vijfduizend meegereisde supporters.”

The Mirror kopt: “beschamende nederlaag, terwijl de City-crisis escaleert.” “Drie fouten en drie tegengoals in het laatste kwartier onderstreepten de omvang van de aanhoudende crisis waarmee Guardiola te maken heeft. Het verdedigen was catastrofaal. Zondag wacht Liverpool.”

“De formidabele ploeg van Arne Slot zal dergelijke fouten genadeloos afstraffen, net als Feyenoord deed. De ploeg van Brian Priske weigerde een nederlaag te accepteren en verdient daar een groot compliment voor”, aldus de tabloid.