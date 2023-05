Engelse media weten wat Saka gaat verdienen na contractverlenging bij Arsenal

Dinsdag, 23 mei 2023 om 16:55 • Noel Korteweg • Laatste update: 17:15

Bukayo Saka heeft zijn contract bij Arsenal met drie jaar verlengd, zo maken the Gunners bekend via de officiële kanalen. Er werd al een mondeling akkoord bereikt in februari, maar nu zijn de handtekeningen definitief gezet. Saka, die nu tot medio 2027 vastligt in het Emirates Stadium, gaat volgens verschillende Engelse media een jaarsalaris van vijftien miljoen pond opstrijken, omgerekend zo’n zeventien miljoen euro.

Arsenal beloont zijn 21-jarige jeugdexponent met het nieuwe contract voor de stormachtige ontwikkeling die hij de afgelopen periode heeft doorgemaakt. De 26-voudig international van Engeland beleeft een ijzersterk seizoen onder Mikel Arteta en was tot dusver in 47 wedstrijden goed voor veertien doelpunten en elf assists voor de Londenaren. Saka ging daarnaast met Engeland mee naar het WK in Qatar, waar hij drie keer scoorde en één keer als aangever fungeerde in vier duels.

De vleugelspeler is blij met zijn contractverlenging, zo laat hij weten op de website van Arsenal. “Dit is de juiste club om de volgende stappen te zetten in mijn carrière. Dit is een prachtige club, kijk eens waar we staan. Ik denk dat ik alles bezit wat ik nodig heb om de beste versie van mezelf te worden en dat is waarom ik blij ben om hier te blijven voor de lange termijn. Ik geloof echt dat we grote dingen kunnen bereiken samen. Ik heb dit team en deze club zien groeien. We gaan de goede kant op”, zegt Saka.

Arsenal zag Manchester City er dit seizoen met de titel vandoor gaan, al plaatsten de Londenaren zich wel sinds jaren voor de groepsfase van de Champions League. “Ik kijk ontzettend uit naar de dinsdag- en woensdagavonden in dit stadion. De sfeer wordt geweldig”, aldus Saka. Ook Arteta is blij met de contractverlenging van zijn nummer 7. “Het is geweldig voor de club dat Bukayo zijn contract heeft verlengd. Het behouden van onze beste talenten is de sleutel tot ons succes en Bukayo vertegenwoordigt een heel belangrijk onderdeel van ons team. Zowel nu, als in de toekomst.”

Fabrizio Romano meldt dinsdag dat Arsenal ook werk maakt van de contractverlengingen van Reiss Nelson en Martin Ødegaard. Saka maakte zijn debuut voor Arsenal in 2018 en ontwikkelde zich sindsdien van linksback tot rechtsbuiten, de positie waar hij ook dit seizoen furore maakt. De Engelsman kwam tot dusver tot 178 wedstrijden voor the Gunners, waarin hij goed was voor 37 doelpunten en veertig assists. Saka won tot dusver één FA Cup (in 2019/20) en één Community Shield (in 2020/21) met de Engelsen.