Engelse media speculeren over ontslag Ten Hag bij Manchester United: 'Een verschrikkelijke puinhoop'

De Engelse media zijn niet mals in hun oordeel over Erik ten Hag. De manager van Manchester United zag zijn team, mede door een rode kaart voor Bruno Fernandes, vrij kansloos verliezen van Tottenham Hotspur (0-3). The Red Devils staan momenteel slechts twaalfde in de Premier League, vier punten boven de streep. Reden genoeg voor de pers om aan de stoelpoten van Ten Hag te zagen.

Het ging zondagavond compleet mis voor Manchester United, dat voor rust nog wel de nodige kansen bij elkaar voetbalde. Tottenham pakte echter al vroeg de leiding via Brennan Johnson en tot overmaat van ramp kreeg Bruno Fernandes vlak voor rust een directe rode kaart na een overtreding met hooggeheven been op James Maddison. Na rust liep Tottenham uit via Dejan Kulusevski en Dominic Solanke.

Het is het volgende teleurstellende resultaat voor Manchester United, enkele dagen na het gelijkspel in de Europa League tegen FC Twente (1-1) en een week na de 0-0 tegen Crystal Palace. The Sun concludeert dat Ten Hag een 'Red man walking' is, doelend op de rode kaart voor Fernandes en de uitspraak 'dead man walking'.

"Niemand wist zeker of Bruno Fernandes Erik ten Hag in de steek liet, of juist een plezier deed door hem een excuus te overhandigen voor opnieuw een smadelijke nederlaag. Hoe dan ook: de rode kaart die Uniteds 'aanvoerder' in de eerste helft kreeg, mag niet verhullen dat Tottenham de ploeg van Ten Hag ruimschoots overklaste toen het elf tegen elf was."

The Guardian kopt: 'Tottenham vernedert Manchester United in duel met rode kaart voor Bruno Fernandes'. "Dit is het dieptepunt van Erik ten Hags periode bij Manchester United. Een verschrikkelijke puinhoop waar Tottenham vrolijk van profiteerde, door de bal rond te spelen en door de gastheren te doen lijken op een jeugdteam."

"De manager beweert een plan te hebben en op basis van deze vertoning lijkt het erop dat het gebaseerd is op het doorlaten van de tegenstander op een figuurlijke rode loper. Ten Hag, doorweekt door de stromende regen, zag toe hoe het een schiettent werd. En dat terwijl het team van Ange Postecoglou de geblesseerde Son Heung-min miste. Hij had United een 6- of 7-0 nederlaag kunnen bezorgen."

The Telegraph heeft het over 'het begin van het einde van Ten Hag na een vernederende nederlaag'. "De druk op Ten Hag neemt toe na opnieuw een kansloze thuiswedstrijd. Het voelt eindelijk als het eindspel voor Erik ten Hag. Overklast, overlopen en weggespeeld. Dit is misschien wel het einde. Manchester United is thuis vernederd door Tottenham en opnieuw staat de manager onder grote druk."

"Kan hij overleven? Niet als deze wedstrijd als enig bewijs wordt gepresenteerd. Ten Hag zal beweren dat zijn team het grootste deel van de wedstrijd met slechts tien man moest spelen na een domme en waarschijnlijk ook harde rode kaart voor aanvoerder Bruno Fernandes, maar dat is een zwakke verzachtende omstandigheid. United verloor ook Kobbie Mainoo door een blessure, en later Mason Mount na een botsing met het hoofd, maar ook dat is geen excuus."