Engelse media hebben allemaal dezelfde duidelijke mening over oproepen van Jordan Henderson

De Engelse media is inmiddels bijgekomen van de selectie van bondscoach Thomas Tuchel. De Duitser verbaasde met zijn keuze om Jordan Henderson en Marcus Rashford bij de selectie te halen. Ook van het feit dat Kyle Walker bij de selectie zit, kijkt men raar op.

Op het afgelopen EK in Duitsland behaalde Engeland uiteindelijk de finale, maar verloor het hierin van Spanje met 2-1. Rashford werd door toenmalig bondscoach Gareth Southgate al buiten de selectie gelaten. Zijn laatste interland bij de selectie van the Three Lions dateert dan ook alweer van 23 maart 2024, bij een 0-1 verliespartij tegen Brazilië.

Ook het oproepen van Henderson is een grote verrassing te noemen. De aanvoerder van Ajax speelde zijn laatste interland in november 2023, maar mag zich nu weer gaan melden bij de nationale ploeg. Tuchel staat erom bekend graag vast te houden aan ervaren krachten in het elftal.

Henderson raakte sinds zijn vertrek naar Saudi-Arabië uit beeld bij de nationale ploeg, waarna hij in de januari 2024 naar Ajax kwam, in de hoop zich weer in de kijker te spelen voor het EK van vorige zomer. Dat lukte niet.

Volgens The Athletic betekent het oproepen van Rashford, Walker en Henderson dat Tuchel een ‘conservatieve coach’ is. Ook geeft de krant aan dat in de nieuwe generatie spelers een bepaald leiderschap ontbreekt, wat deze spelers wél hebben. De kwaliteitskrant noemt het thema van Tuchels selectie ‘vertrouwd’.

De BBC noemt de oproep van Henderson ‘bizar’. “Dit was totaal niet nodig, er zijn betere opties. Het is gewoon raar. Engeland heeft Jude Bellingham en Declan Rice op zijn plek. Er zou niet eens plaats op de bank moeten zijn voor hem”, schreef de krant over de speler van Ajax.

Daily Mail was eveneens niet te spreken over de keuzes van de kersverse bondscoach. De krant noemt de selectie een stap ‘achteruit in plaats van vooruit’. “Dit is geen baanbrekende dag voor het Engelse voetbal”, tekende het medium op.

Voor Engeland zal in maart de WK-kwalificatie starten voor 2026. Tuchel zit in een groep met Servië, Albanië, Letland en Andorra. De nummer één van de groep plaatst zich direct voor het WK, terwijl de nummer twee play-offs gaat spelen.



Engeland speelt vrijdag 21 maart de eerste interland onder Tuchel. Hier is Albanië de eerste tegenstander op Wembley. De maandag daarna is Letland de tegenstander in hetzelfde stadion.