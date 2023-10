Engelse journaille komt bedrogen uit na ongelukkige spraakverwarring Ten Hag

Maandag, 23 oktober 2023 om 14:31 • Tom Rofekamp • Laatste update: 14:36

Een uitspraak van Erik ten Hag heeft maandag veel verwarring opgeleverd bij het Engelse journaille. De manager van Manchester United leek aan te kondigen dat Jadon Sancho zou terugkeren bij de selectie, maar in werkelijkheid ging het om 'Sergio': Sergio Reguilón. De rentree van Sancho laat vermoedelijk nog even op zich wachten, als deze er al gaat komen.

Het is al sinds begin september hot topic in Engeland: de ruzie tussen Ten Hag en Sancho. De manager uit Haaksbergen was ontevreden over de inzet van de aanvaller (23) op de training, waardoor hij buiten de selectie werd gelaten voor het duel met Arsenal. Sancho kon zich daar niet in vinden, uitte zijn kritiek op social media en sindsdien kwam hij geen minuut meer in actie.

…it sounds like “Sancho”, but Man Utd confirm Erik Ten Hag said “Sergio” back to training this week. ?? #MUFC pic.twitter.com/yIPKp4K1Pv — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 23, 2023

Sancho zou inmiddels op weg naar de uitgang zijn, waardoor een aanstaande rentree wel het minst waarschijnlijke scenario leek. De uitspraak van Ten Hag op de maandagse persconferentie zorgde daarom voor veel verwarring.

"Sergio werd ziek, waardoor hij zaterdag niet in actie kon komen. Vandaag gaan we trainen en dan gaan we kijken of hij klaar is om te spelen", sprak Ten Hag in de aanloop naar het Champions League-duel met FC Kopenhagen.

Vele partijen interpreteerden de woorden echter verkeerd. Ze verstonden 'Sancho' in plaats van 'Sergio' en maakten al volop melding van de sensationele terugkeer van de persona non grata. Zover is het dus (nog) niet.

Winters vertrek lonkt

Transfermarktexpert Fabrizio Romano schreef vrijdag al dat een winters vertrekt lonkt voor Sancho. Onder meer zijn oude club Borussia Dortmund werd al genoemd als vervolgbestemming. Manchester United nam de Engelsman in 2021 nog voor 85 miljoen euro over van die Borussen, maar zag het prijskaartje nimmer waargemaakt worden. Sancho kwam in 82 duels tot slechts 12 goals en 6 assists.

Het gaat United zelf overigens ook niet voor de wind. De ploeg van Ten Hag verloor al vier keer in de eerste negen competitieduels, waardoor men genoegen moet nemen met een huidige achtste plek op de ranglijst. In het laatste duel waarin Sancho in actie kwam, tegen Nottingham Forest, werd er nog met 3-2 gewonnen.