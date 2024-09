'Engelands dikste speler aller tijden' vestigde vlak voor aftrap tegen Ierland aandacht op zich

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Daniel Jarvis, beter bekend als de YouTuber ‘Jarvo69’.

De beruchte grappenmaker Jarvis probeerde zich zaterdagavond vlak voor de aftrap bij het basiselftal van Engeland te voegen dat op bezoek ging bij Ierland (0-2 winst) in de Nations League.

De YouTuber droeg een wedstrijdtenue van Engeland en op de voorkant van zijn shirt was het nummer 69 te lezen. De beveiliging had de YouTuber echter snel in de kraag gevat. Nog voordat het volkslied van Engeland in het stadion in Dublin te horen was, werd Jarvis al van het veld begeleid.

De man liet 45 minuten na de aftrap weten dat hij degene was wiens grap uiteindelijk mislukte. Op X postte hij foto's van zijn verwijdering van het veld en grapte: “Ik ben nu Engelands dikste voetballer aller tijden!!!”.

Het is zeker niet de eerste keer dat Jarvis de aandacht op zich probeert te vestigen middels een grap. Eind vorig jaar liet hij seksgeluiden afgaan in de zaal waar de loting voor het EK 2024 plaatsvond. Die geluiden waren uiteindelijk minutenlang wereldwijd te horen via de televisie voordat de UEFA ingreep en het stopzette.

Jarvis haalde eerder in 2023 dezelfde grap uit tijdens een uitzending van Match of the Day op de BBC. Op het moment dat presentator Gary Lineker vanuit de studio een gesprek aanging met verslaggever Alan Shearer was er ongeveer tien minuten lang gekreun en gehijg te horen. Deze zomer liep hij ook mee tijdens de slotceremonie van de Olympische Spelen door verkleed te gaan als een atleet van Team Groot-Brittannië.