Engeland zegeviert met ruime cijfers bij interlanddebuut ex-PSV'er Branthwaite

Engeland heeft maandagavond met enige overtuiging het vriendschappelijke duel met Bosnië en Herzegovina winnend afgesloten. In Newcastle wisten de Britten uiteindelijk uit te lopen naar een 3-0 zege, waarmee de ploeg van Gareth Southgate goed is begonnen aan de voorbereiding op het EK in Duitsland.

De Engelse bondscoach stuurde niet zijn allersterkste elftal de wei in op St. James' Park. Onder meer Harry Kane en Declan Rice namen plaats op de bank. Wel waren er basisplekken voor onder meer Trent Alexander-Arnold, Cole Palmer en Ollie Watkins.

Aan de kant van Bosnië verscheen één Eredivisie-speler aan de aftrap. Ajax-middenvelder Benjamin Tahirovic mocht het vanaf het begin laten zien van bondscoach Sergej Barbarez. Vaste spits Edin Dzeko begon op de reservebank.

De eerste kans van de wedstrijd was voor Engeland. Na fraai voorbereidend werk van Palmer belandde de aanval bij Watkins, wiens schot rechts op de doelman afging. Het was meteen de beste kans van voor rust, daar er in het restant van de eerste helft weinig schotkansen bij elkaar gespeeld werden door beide teams. Palmer stichtte het meeste gevaar namens de thuisploeg, terwijl Bosnië enkele keren uitbrak middels een counter.

Na rust veranderde er weinig aan het spelbeeld en een kwartier na de theepauze resulteerde dat in een openingstreffer. Ezri Konsa werd door Tahirovic vastgehouden bij een hoekschop, waarna de bal op de stip ging. Palmer benutte het buitenkansje: 1-0.

Pas in de slotfase wisten the Three Lions de voorsprong uit te breiden. Vijf minuten voor tijd was het Trent Alexander-Arnold, die op het middenveld geposteerd stond, die een voorzet van Jack Grealish binnen volleerde: 2-0.

Vlak voor het verstrijken van de reguliere speeltijd werd het zelfs nog 3-0. Een schot van West Ham United-smaakmaker Jarrod Bowen werd onbewust op de doellijn geblokkeerd door teamgenoot Konsa, waarna de bal in de kluts voor de voeten van invaller Kane terecht kwam. Vanaf daar was afwerken voor de Bayern München-spits een koud kunstje.

Overigens maakte in het tweede bedrijf zowel voormalig PSV-verdediger Jarrad Branthwaite als Crystal Palace-middenvelder Adam Wharton zijn debuut voor Engeland.

