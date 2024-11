Engeland verzekert zich met ruime overwinning op Ierland van Nations League-promotie

Engeland heeft zich zondagavond verzekerd van promotie in de Nations League. The Three Lions rekenden met ruime cijfers (5-0) af met Ierland en stelden zo deelname aan Divisie A tijdens de volgende editie van het landentoernooi veilig. Zo sloot interim-trainer Lee Carsley zijn tijd als oefenmeester van Engeland succesvol af. Per 1 januari neemt Thomas Tuchel het stokje over.

In de Britse media was er de afgelopen dagen genoeg te doen over het nationale Engelse elftal. Carsley zette aanvoerder en topscorer Harry Kane op de bank tijdens de uitwedstrijd in Griekenland (0-3), een beslissing die het nodige stof deed opwaaien.

Kanes vervanger, Ollie Watkins, scoorde en rechtvaardigde zo de keuze van zijn trainer, al nam de aanvalsleider van Aston Villa tegen Ierland weer plaats op de reservebank. Kane mocht het ditmaal vanaf het begin laten zien en bekroonde zijn rentree in de basis met de openingstreffer.

Die viel in de 53ste minuut. De Ierse verdediger Liam Scales haalde Jude Bellingham onderuit in zijn eigen strafschopgebied, waarna arbiter Eric Lambrechts een strafschop uitdeelde aan de Engelsen en een tweede gele, en dus een rode kaart aan Scales. Kane was Caoimhín Kelleher de baas vanaf elf meter: 1-0.

Vanaf dat moment ging het hard. In de vijf minuten die volgden werd de voorsprong uitgebouwd naar 3-0. Anthony Gordon verzorgde van dichtbij de tweede treffer, Conor Gallagher uit een hoekschop de derde.

De 4-0 was vooral een mooi moment voor Jarrod Bowen. De talisman van West Ham United kwam een kwartier voor tijd binnen de lijnen en nog geen minuut later was hij het eindstation van een ingestudeerde vrije trap. Met zijn eerste balcontact van de wedstrijd maakte hij zijn eerste interlandgoal (veertien interlands).

Ook debutant Taylor Harwood-Bellis tekende voor zijn eerste doelpunt in het shirt van Engeland. Uit een prachtige voorzet van Bellingham verzorgde de centrumverdediger van Southampton het slotakkoord: 5-0.